EQS-News: GoodWe feiert 15-jähriges Jubiläum mit Cashback für Installateure in Europa

EQS-News: GoodWe / Schlagwort(e): Produkteinführung

GoodWe feiert 15-jähriges Jubiläum mit Cashback für Installateure in Europa



21.10.2025 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MÜNCHEN, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums hat der Wechselrichterhersteller und Anbieter intelligenter Energielösungen GoodWe eine Cashback-Aktion für Installateure in Europa angekündigt. Die Aktion läuft über drei Monate, vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2025, und umfasst ausgewählte GoodWe-Produkte für Privathaushalte, darunter Hybrid-Wechselrichter mit Batterien, All-in-One-Systeme, EV-Ladegeräte, Wärmepumpen und Carports.

Installateure benötigen eine Mitgliedschaft bei GoodWe PLUS+ Treueprogramm, dem europäischen Installateur Programm, um teilnahmeberechtigt zu sein. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft ist bei der Einreichung des Cashback-Antrags möglich und bietet zusätzliche Vorteile wie Garantieleistungen, kostenlose technische Schulungen und Treueprämien. Zudem müssen Einkäufe über einen autorisierten Händler getätigt werden, um anerkannt zu werden.

„Installateure sind der Schlüssel zum Erfolg von GoodWe. Mit dieser Kampagne möchten wir uns für 15 Jahre Zusammenarbeit bedanken", sagt Jie Zhang, Geschäftsführer von GoodWe Europe GmbH. „Durch die Kombination von attraktiven Cashback-Anreizen und nahtlosem Zugang zu unserer GoodWe PLUS+ Community stärken wir unsere Partnerschaften und unterstützen Installateure beim Ausbau ihres Geschäfts."

Das Ökosystem für intelligente Energie

GoodWe hat sein Produktportfolio in den letzten Jahren stetig erweitert und bietet intelligente Energietechnik für moderne Wohnhäuser, gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie Großprojekte an. Der Ursprung und anhaltende Stärke des Unternehmens liegen im Bereich der privaten Anwendungen, wo es eine Reihe vernetzter Lösungen etabliert hat. Neben innovativen Hybrid-Wechselrichtern und Batteriesystemen produziert der Hersteller Leichtbau- Solarmodule für seine Solar-Carports, eine Reihe von Wärmepumpen und Warmwasserbereitern unter der Marke GoodHeat sowie EV-Ladegeräte in der zweiten Generation. Diese Vielfalt spiegelt sich in der Cashback-Aktion wider, die folgende Produkte umfasst:

Hybrid-Wechselrichter und Batterien (gemeinsam gekauft)

ES G2 (3–6kW) oder ES Uniq (8–12kW) mit Lynx U G3 / Lynx A G3

ET G2 (6–15kW) oder ET (20–30kW) mit Lynx D

All-in-One Energiespeichersysteme

ESA Wechselrichter (3–10kW) mit ESA 5–48kWh Batteriemodul

Energietechnik für das Zuhause

Balkonanlage ESA 0.8kW + BAT 1.9kWh

EV-Ladegerät HCA G2 (7–22kW)

R290 Luft/Wasser Wärmepumpe

Warmwasser Wärmepumpe

Carport Vela

15 Jahre Innovation in Erneuerbaren Energien

GoodWe wurde 2010 gegründet und brachte 2011 den ersten eigenen PV-Wechselrichter für den Hausgebrauch auf den Markt. Innerhalb weniger Jahre stieg das Unternehmen in die Top 10 der Wechselrichterhersteller in China auf und bietet mehrere Serien preisgekrönter netzgekoppelter Produkte an. Im Jahr 2014 brachte GoodWe den ersten Hybrid-Wechselrichter Asiens auf den Markt und erlangte weltweit einen Ruf als führender Hersteller. Angesichts der steigenden globalen Nachfrage begann GoodWe mit der Gründung von Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt, darunter die GoodWe Europe-Zentrale in Deutschland. Um das Portfolio zu erweitern, gründete das Unternehmen 2020 Geschäftsbereiche für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV), 2021 für Smart Energy und eröffnete 2024 eine neue Fabrik für die Herstellung von Wärmepumpen.

Im Jahr 2025 feiert GoodWe 15 Jahre Innovation in der Herstellung von Photovoltaik und Wechselrichtern. Das Unternehmen bietet ein Produktportfolio, das Lösungen für die Energiebedürfnisse von Haushalten weltweit adressiert und jedes Gebäude in ein Kraftwerk verwandelt, um aktiv an der Revolution der erneuerbaren Energien teilzunehmen.

Alle Details, Geschäftsbedingungen und das Cashback Formular finden Sie hier:

https://de.goodwe.com/cashback-2025

Über GoodWe

GoodWe wurde im Jahr 2010 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wechselrichtern und Anbieter von intelligenten Energielösungen. Das Unternehmen kann bis zum ersten Quartal 2025 eine globale Erfolgsbilanz von über 100 GW an installierter Leistung vorweisen. GoodWe bietet ein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken Produkten und Lösungen im Bereich Photovoltaik, zugeschnitten auf Wohngebäude, gewerbliche und industrielle Anlagen sowie auf PV-Kraftwerke. Der Hersteller praktiziert ökologische und soziale Verantwortung über die gesamte Lebensspanne der eigenen Produkte, macht kontinuierlich Fortschritte und berichtet über die Umsetzung der ESG-Ziele mithilfe jährlicher Nachhaltigkeitsberichte und unabhängigen Zertifizierungen. Insgesamt beschäftigt GoodWe mehr als 5.000 Mitarbeiter weltweit, von denen über 1.000 in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Das Unternehmen wurde von BloombergNEF (BNEF) für das zweite Quartal 2025 als globaler Tier 1 Hersteller von Wechselrichtern aufgelistet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.goodwe.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2800447/GoodWe_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/goodwe-feiert-15-jahriges-jubilaum-mit-cashback-fur-installateure-in-europa-302589144.html

21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2215874 21.10.2025 CET/CEST