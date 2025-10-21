EQS-News: Viromed Medical AG: Umplatzierungen von Viromed-Aktien erweitern Investorenbasis

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG: Umplatzierungen von Viromed-Aktien erweitern Investorenbasis



Rellingen, 21. Oktober 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, erweitert durch die begonnene Umplatzierung von Viromed-Aktien aus dem Besitz des Vorstands und Gründers Uwe Perbandt ihre Aktionärsbasis. Damit stellt die Gesellschaft die Weichen für eine strategische Weiterentwicklung der Aktionärsstruktur und den Übergang in die nächste Wachstumsphase.

Uwe Perbandt hat die Gesellschaft seit der Gründung im Jahr 2020 maßgeblich aus eigenen Mitteln finanziert und damit die vollständige Entwicklung der Produktpipeline bis hin zur anstehenden Markteinführung der ViroCAP®-Systeme ermöglicht. Durch diese konsequente Eigenfinanzierung konnte auf eine Kapitalerhöhung und damit auf eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre verzichtet werden.

Die Erlöse aus den in der Vergangenheit erfolgten Aktienverkäufen durch Herrn Perbandt – sowohl über die Börse als auch durch private Platzierungen – wurden vollumfänglich zur Refinanzierung der Viromed Medical AG durch Gesellschafterdarlehen des Vorstands und Mehrheitsaktionärs verwendet. Auch die jüngsten Verkäufe der vergangenen Wochen dienten ausschließlich der weiteren Finanzierung der Gesellschaft.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Ich habe Viromed über viele Jahre aus eigener Kraft aufgebaut und finanziert, um die Entwicklung unserer Kaltplasmatechnologie und den Markteintritt ohne Verwässerung für die Aktionäre zu ermöglichen. Mit der jetzt geplanten weiteren Umplatzierung von Viromed-Aktien aus meinem Besitz möchte ich weiteren Aktionären die Möglichkeit geben, uns auf unserem bevorstehenden Wachstumskurs zu begleiten. Mein persönliches Engagment und meine strategische Verantwortung und Einschätzung über die Erfolgsaussichten von Viromed bleiben davon unberührt.“

Im Hinblick auf diese weiteren Umplatzierungen plant Herr Perbandt, diese durch einen spezialisierten Broker durchführen zu lassen, um die geplanten Transaktionen auch kursschonend am Markt vorzunehmen. In den kommenden sechs Monaten sind Platzierungen von bis zu 500.000 Aktien auf diesem Wege vorgesehen. Mit der Durchführung der Maßnahme wird die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank beauftragt.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

