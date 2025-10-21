Werbung ausblenden
Gold - Kühlen Kopf bewahren – Stopps nachziehen

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Kühlen Kopf bewahren – Stopps nachziehen

Im bisherigen Jahresverlauf legte der Goldpreis bereits um fast 65 % zu. Damit ist das Edelmetall nicht nur auf dem besten Weg das beste Jahr der Börsenhistorie zu realisieren, sondern liegt derzeit mehr als doppelt so stark im Plus wie im bisherigen Rekordjahr 2007. Aktuell steht zudem eine Erfolgssträhne von neun weißen Wochenkerzen in Folge zu Buche. Trotz des x-ten Allzeithochs bei 4.379 USD ist aber dennoch nicht alles Gold was glänzt. Im Monatsbereich notiert der RSI beispielsweise bereits seit April 2024 dauerhaft in seiner oberen Extremzone. Der aktuelle Oszillator-Wert von 92 übertrifft dabei sogar das Niveau von Anfang 1980. Der RSI ist also massiv überhitzt. Die Dynamik der jüngsten Goldpreis-Rally unterstreicht zusätzlich ein anderer Aspekt: In den letzten beiden Monaten konnte das Edelmetall in der Spitze um über 900 USD zulegen. Wenngleich der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend absolut intakt ist, gewinnt doch ein aktives Money Management derzeit an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund gilt es, die runde 4.000er-Marke nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Ein strategisches Rückzugslevel stellt indes die alte Ausbruchszone bei 3.500 USD dar.

Gold (Monthly)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



