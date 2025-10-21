IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper meldet Aufnahme der Bohrungen auf dem Ziel Copper Creek in der Region Golden Triangle in BC

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper meldet Aufnahme der Bohrungen auf dem Ziel Copper Creek in der Region Golden Triangle in BC

- Das First Pass-Programm dient der Bestätigung von Strukturen und der Bereitstellung von Vektoren für Stepout-Bohrungen

Vancouver, British Columbia / 21. Oktober 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass die First Pass-Bohrungen auf dem Satellitenziel Copper Creek, rund 2,2 km südöstlich von Star Main auf dem Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten von British Columbia, eingeleitet wurden. Der Beginn dieser Kampagne erfolgt nach mehreren Wochen der genaueren Eingrenzung von Zielen, der Errichtung von Bohrplattformen und der Mobilisierung. Damit geht Copper Creek nun von einem für Bohrungen aufgeschlossenen Konzept zu aktiven Tests über.

Die Aufnahme der Bohrungen bei Copper Creek ist ein spannender Meilenstein, denn wir weiten unsere Explorationsarbeiten über das Gebiet Star Main aus, so Darryl Jones, CEO von Star Copper Corp. Bei der Zusammenführung der modernen geophysikalischen Daten, der Bodenanalyse und der eingehenden Kartierungen zeichneten sich klare Ziele für die Exploration ab. Nachdem die Errichtung der Bohrplattformen abgeschlossen ist und das erste der zwei geplanten, rund 400 m langen Bohrlöcher im Gange ist, sehen wir der Erprobung dieses durch Strukturen kontrollierten Kupfer-Gold-Systems mit Spannung entgegen und werden die Ergebnisse veröffentlichen, sobald sie vorliegen.

Überblick über das Zielgebiet Copper Creek

Copper Creek umfasst zwei Kupfer-im-Boden- bzw. Gold-im-Boden-Trends, die mit Bereichen mit hoher IP-Aufladbarkeit und Magnetfeldstärke übereinstimmen. Die Mitarbeiter haben vor Ort sowohl im oberen Graben (Gully) als auch im unteren Graben weitläufige Kupfervorkommen an der Oberfläche, vor allem Chalkopyrit mit Malachit und Azurit, kartiert. Im oberen Graben wurden Kartierungen und Probenahmen auf Infill-Bodenrastern über den Bereichen mit den stärksten Aufladbarkeitswerten durchgeführt. Im unteren Graben, dem Standort der meisten historischen Arbeiten, bestätigten eingehende Kartierungen, Probenahmen und strukturelle Analysen einen komplexen, ungefähr von Ost nach West verlaufenden strukturellen Korridor, in dem sich die Mineralisierung konzentriert. Diese Beobachtungen stimmen mit dem geologischen Rahmen des Projekts und früherer öffentlicher Beschreibungen des Zielgebiets überein (siehe Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81459/STCU_NR_Oct_21_2025_CC_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Überblick über die IP-Aufladbarkeit bei den Zielgebieten auf Star mit den Isoflächen; Copper Creek unten rechts im Bild, Blickrichtung Nordost. Star Copper, 2025.

Historische und aktuelle Arbeiten

Die historischen Programme bei Copper Creek umfassten Prospektionsarbeiten, Schürfgrabungen, begrenzte Bohrungen in den 1970er-Jahren sowie geophysikalische und geochemische Vermessungen im Jahr 2013. Diese Datensätze wurden vor Kurzem durch 3D-Inversions- und Leapfrog-Modellierungen neu ausgewertet, wobei die historischen Bohr- und Bodenergebnisse integriert wurden, um die Bohrstandorte und die vorrangigen Trends zu verfeinern. Die Feldarbeiten in der Saison 2025 bauten auf diesen Arbeiten mit neuen geologischen Traversen durch das Grabensystem, der Bestätigung historischer Standorte und der Erweiterung der geochemischen Untersuchungen auf, um die strukturellen Kontrollen einzugrenzen und vorrangige Ziele im Vorfeld der Bohrungen zu ermitteln (siehe Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81459/STCU_NR_Oct_21_2025_CC_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2 - Geplante Bohrlöcher im Ziel Copper Creek, Blickrichtung Nord. Star Copper, 2025.

Geplantes Bohrprogramm

Nachdem die Bohrplattformen errichtet sind und die Ausrüstung vor Ort ist (siehe Abbildung 3), hat das Unternehmen ein First Pass-Programm mit zwei Bohrlöchern über rund 400 m eingeleitet, das darauf ausgerichtet ist:

· die historischen mineralisierten Abschnitte aus früheren Bohrungen zu bestätigen; und

· Boden- und Gesteins-XRF-Anomalien mit hohen Cu-Au-Werten, die mit Bereichen mit ausgeprägter IP-Aufladbarkeit zusammenfallen, entlang des strukturellen Ost-West-Korridors im unteren Graben zu erproben.

Mit diesem ersten Programm sollen das strukturelle/geochemische Modell bei Copper Creek bestätigt und Vektoren für anschließende Stepout-Bohrungen bereitgestellt werden. Updates zu den Bohrungen werden mit Fortschreiten des Programms und nach Erhalt bzw. Prüfung der Analyseergebnisse gemäß den QA/QC-Prozessen des Unternehmens bekannt gegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81459/STCU_NR_Oct_21_2025_CC_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3 - Bohrgerät auf der Plattform am Standort von Bohrloch CC25-01 bei Copper Creek. Star Copper, 2025.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI-43-101, verifiziert.

Röntgenfluoreszenz-Untersuchungen (XRF) sind ein mobiles Analysewerkzeug, mit dem sich in der Frühphase der Exploration der Metallgehalt von Gesteinsproben schnell vor Ort abschätzen lässt. Die Messwerte spiegeln nur einen sehr kleinen Teil der analysierten Gesteinsoberfläche wider und sind nicht notwendigerweise repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die Analyseergebnisse.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, Bezirk Sheslay, voranzutreiben. Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News-Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, nimmt an, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

