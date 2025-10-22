Werbung ausblenden
Aktie unter Druck

Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtief

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: monticello/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Teilweise gesenkte Umsatzziele für dieses und das kommende Jahr haben die Aktie von Teamviewer am Mittwoch unter Druck gebracht. Die Aktie rutschte am Morgen um 19 Prozent ab und fiel auf ein neues Rekordtief bei 6,92 Euro.

Der Softwareanbieter hatte am Vorabend seine Prognose für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) gesenkt und zudem mitgeteilt, dass sich die Erlöse 2025 am unteren Ende der Prognosespanne bewegen dürften. 2026 werde der Umsatz bei 790 bis 825 Millionen Euro liegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.

Ein Händler sprach von einem "komplexen Zahlenwerk", das sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalte. Positiv sei etwa, dass die operative Profitabilität in diesem Jahr etwas höher gesehen werde, denn die Ebitda-Margenerwartung sei um einen Prozentpunkt angehoben worden. Er beurteilt aber die gekappte ARR-Prognose als schwerwiegender, "da Abonnentenmodelle von diesem Schlüsselindikator abhängen". Künftige Leistungskennziffern würden belastet und die Zukunftsaussichten seien eingetrübter./ck/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TeamViewer
Teamviewer (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilienheute, 07:04 Uhr · Reuters
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilien
Aktie auf Rekordhoch
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichtengestern, 14:03 Uhr · dpa-AFX
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichten
US-Medienkonzern
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellengestern, 16:37 Uhr · Reuters
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellen
Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick17. Okt. · dpa-AFX
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden