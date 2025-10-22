Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Hermes auf 2600 Euro - 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes von 2450 auf 2600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe solide Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei die Wachstumsdynamik im hochmargigen Hauptsegment Leder- und Sattlerwaren, auch wenn die Erwartungen hier verfehlt worden seien./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

