Bank Cler AG / Schlagwort(e): Anleihe

Die Bank Cler kündigt bestehende Additional-Tier-1-Anleihe aufgrund der hohen und stabilen Kernkapitalquote



22.10.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Bank Cler kündigt die nachrangige Additional-Tier-1-Anleihe (AT1), ausgegeben im Jahr 2020, per erstem Kündigungstermin und wird diese per 25. November 2025 zusammen mit den fälligen Zinsen zurückzahlen.

Additional-Tier-1-Anleihe aus dem Jahr 2020 erstmals kündbar

Die nachrangige Additional-Tier-1-Anleihe über 90 Millionen Franken aus dem Jahr 2020 (ISIN: CH0563348728) kann gemäss deren Bestimmungen durch die Emittentin unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist erstmals per 25. November 2025 gekündigt und zurückbezahlt werden. Die Bank Cler macht von diesem Kündigungsrecht fristgerecht Gebrauch und wird die Anleihe am 25. November 2025 («First Call Date») zum Nennwert zusammen mit dem zu diesem Datum fälligen Zins zurückzahlen. Die zur Kündigung und Rückzahlung erforderliche Zustimmung der FINMA hat die Bank Cler erhalten.

Hohe Kernkapitalquote und Innenfinanzierung erlauben Ersatz durch CET1-Kapital

Nach Rückzahlung der Additional-Tier-1-Anleihe verfügt die Bank Cler weiterhin über eine Gesamtkapitalquote, die deutlich über dem strategischen Zielwert von 17%, den die Bank für die Strategieperiode 2022-2025 definiert hat, und der regulatorischen Eigenmittelzielgrösse von 13,9% liegt. Durch die Erhöhung der Innenfinanzierung während der Strategieperiode kann die Rückzahlung vollständig durch das höhere und stabile Kernkapital (CET1) kompensiert werden.

Weitere Auskünfte erteilt:

Mats Bachmann

Leiter CEO Office

Bank Cler AG, CEO Office

Telefon: 061 286 25 30

E-Mail: mats.bachmann@cler.ch

Kurzprofil

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Bank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf das Private Banking ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Sie ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat die Bank Cler mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.

Wichtige Daten und Downloads

Auf der Website www.cler.ch sind Medienmitteilungen (direkter Link) sowie aktuelle Informationen ab Publikationsdatum abrufbar. Diese beinhalten unter anderem weitere Angaben zur Geschäftstätigkeit und -entwicklung.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bank Cler AG Aeschenplatz 3 4002 Basel Schweiz Internet: www.cler.ch ISIN: CH0373476040, CH0419041139, CH0563348728 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2216522

2216522 22.10.2025 CET/CEST