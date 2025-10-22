EQS-News: Cambrex stellt 120-Millionen-Dollar-Investition zum Ausbau der API-Produktion und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der US-Arzneimittelversorgung vor

EQS-News: Cambrex / Schlagwort(e): Expansion

Cambrex stellt 120-Millionen-Dollar-Investition zum Ausbau der API-Produktion und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der US-Arzneimittelversorgung vor



22.10.2025

EAST RUTHERFORD, N.J., 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute eine Investition in Höhe von 120 Millionen US-Dollar bekannt, um seinen Betrieb in den USA zu erweitern, die steigende Nachfrage nach API-Entwicklung und -Herstellung zu befriedigen und die Führungsrolle des Unternehmens auf dem schnell wachsenden Markt für Peptidtherapeutika zu stärken.

„Unsere Kunden verlagern in Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesbehörden die Arzneimittelherstellung in die USA, den größten Pharmamarkt der Welt. Die lokale API-Produktion ist für die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung, und Cambrex wird dabei eine Schlüsselrolle spielen. Wir verzeichnen eine sehr starke Nachfrage unserer Kunden nach einer Partnerschaft mit Cambrex, um diese erweiterte Kapazität zu nutzen", kommentierte Thomas Loewald, CEO von Cambrex.

Die Investition in Höhe von 120 Millionen Dollar wird die Produktionskapazität des Werks in Charles City, Iowa, um 40 % auf fast eine Million Liter erhöhen. In der Anlage in Charles City, die sich auf einem 45 Hektar großen Gelände befindet, wird eine breite Palette von Wirkstoffen und pharmazeutischen Zwischenprodukten hergestellt, darunter hochwirksame Moleküle und kontrollierte Substanzen.

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach US-amerikanischen Lieferketten für wichtige Therapien konzentriert sich Cambrex darauf, die langfristige Stabilität der pharmazeutischen Produktion in den Vereinigten Staaten zu unterstützen", fügte Loewald hinzu. „Die Investition in unsere Anlage in Charles City, der größten unabhängigen API-Produktionsstätte des Landes, spiegelt unser Engagement wider, den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden nach Herstellung kleiner Moleküle und Peptide gerecht zu werden.

Das heutige Engagement baut auf der Tradition von Cambrex auf, in sein Arzneimittelentwicklungs- und Produktionsnetzwerk zu investieren, und folgt auf frühere Erweiterungen in den letzten fünf Jahren, darunter:

Hinzufügung von hochwirksamen Wirkstoffen und groß angelegten Produktionskapazitäten in Charles City, Iowa. (2022)

Neue, hochmoderne Laboratorien, klinische und kommerzielle Produktionskapazitäten für kleine bis mittlere Mengen, die für kommerzielle Therapien für seltene Krankheiten und Orphan-Krankheiten entwickelt wurden, in High Point, North Carolina. (2023)

Erweiterte Kapazitäten und neue GMP-Herstellungskapazität für Peptidtherapeutika in Waltham, Massachusetts. (2025)

Die kontinuierlichen Investitionen von Cambrex unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seine Kapazitäten zu erweitern und auszubauen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen und der wachsenden Nachfrage der Pharmaindustrie gerecht zu werden.

Informationen zu CambrexCambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen („Contract Development and Manufacturing Organization", CDMO), das die Entwicklung und Herstellung von Arzneimittelsubstanzen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten sowie umfassende analytische und IND-bezogene Dienstleistungen anbietet.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem Team von 2.000 Experten, die globale Kunden aus Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Continuous Flow, kontrollierte Substanzen, Peptidsynthese, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochwirksame APIs.

