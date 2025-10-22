EQS-News: DFSK feiert 20 Jahre globale Expansion: E5 PLUS, das erste ausländische Modell der neuen Energiestrategie, läuft vom Band

EQS-News: DFSK / Schlagwort(e): Produkteinführung

CHONGQING, China, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. Oktober 2025 lief im Chongqing SERES Shuangfu-Werk offiziell das erste neue strategische Energiemodell von DFSK in Übersee, der E5 PLUS, vom Band. Dieser bahnbrechende Moment wurde in der ganzen Welt über einen Online-Livestream mitverfolgt. Als Flaggschiffprodukt, das den Übergang der Marke zu neuen Energie- und Smart-Technologien markiert, bedeutet die Einführung des E5 PLUS nicht nur einen neuen Startpunkt in der 20-jährigen Reise der DFSK nach Übersee, sondern auch eine Antwort auf die Nachfrage der weltweiten Nutzer nach umweltfreundlicher Mobilität. Dieses Modell wird demnächst in Ägypten und Ecuador auf den Markt kommen, wo Einzelheiten zu den intelligenten Funktionen, den erschwinglichen Preisen und den verschiedenen Vorteilen für die Nutzer bekannt gegeben werden.

Als Marke der SERES-Gruppe engagiert sich DFSK seit 20 Jahren intensiv auf den Überseemärkten und hat seine Reichweite auf über 70 Länder und Regionen ausgedehnt, wobei die Exporte insgesamt 500.000 Fahrzeuge übersteigen. Auf mehreren Märkten, darunter Südamerika und Südostasien, steht sie beim Exportanteil an erster Stelle unter den chinesischen Marken. DFSK trat 2005 erstmals mit Nutzfahrzeugen in den Überseemarkt ein und entwickelte sich zu einem zuverlässigen Werkzeug für kleine und mittelständische Unternehmer weltweit. Im Jahr 2016 expandierte das Unternehmen in das Pkw-Segment und führte Modelle ein, die den Bedürfnissen südamerikanischer Familien nach einem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechen. Im Jahr 2018 wagte das Unternehmen den Einstieg in den neuen Energiemarkt und entwickelte seine Produkte auf der Grundlage der Nutzeranforderungen kontinuierlich weiter. Heute, im Zuge der beschleunigten Umstellung auf neue Energien und intelligente Technologien, entwickelt sich DFSK von einem "traditionellen Exporteur von Kraftstofffahrzeugen" zu einer "grünen, intelligenten Automobilmarke". DFSK hat sich zum Ziel gesetzt, den grünen Wandel durch technologischen Fortschritt und eine nachhaltige Zukunft anzuführen und den Verbrauchern weltweit umweltfreundliche Mobilitätslösungen für den Alltag zu bieten.

Als Mittelklasse-SUV unter der Marke DFSK ist der neue E5 PLUS als "Zuverlässiger Lebenspartner-SUV" positioniert. Es integriert das "PLUS"-Gen in jedes Detail des Produkts durch eine präzise Optimierung, die auf die täglichen Szenarien der Nutzer zugeschnitten ist, und definiert den Wert eines neuen Energie-SUV der Familie mit fünf "PLUS"-Funktionen neu. Ästhetik PLUS: Das Innen- und Außendesign zeichnet sich durch einen minimalistischen, aber hochwertigen Stil aus, der die optische Raffinesse des Fahrzeugs unterstreicht. Raumfahrt PLUS: Mit einer extrem hohen Belegungsrate von 66,4 % und einem Radstand von 2785 mm beträgt der effektive Innenraum bis zu 3162 mm. Er bietet flexible Sitzplätze für 1-7 Passagiere und bietet ein luxuriöses und geräumiges Erlebnis für Familienreisen. Leistung PLUS: Ausgestattet mit einem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang und dem SERES-Super-Elektro-Hybrid-System bietet er starke Leistung, schnelle Beschleunigung und stabile, zuverlässige Bremsleistung. Sicherheit PLUS: Das Batteriemanagementsystem (BMS) gewährleistet die Sicherheit der Batterie in Echtzeit. Ergänzt durch 6 Airbags, ein 540° transparentes Fahrwerk und 5 aktive Sicherheitsfunktionen bietet er Sicherheit in allen Bereichen und bietet sowohl aktiven als auch passiven Schutz für jede Fahrt. Intelligent PLUS: Das selbst entwickelte intelligente Infotainmentsystem unterstützt die Mehrzonen-Spracherkennung, die eine mühelose interaktive Sprachsteuerung im gesamten Innenraum ermöglicht.

DFSK befähigt gewöhnliche Menschen mit Hilfe zugänglicher intelligenter Technologie, zu Helden des Alltags zu werden. Vom einfachen Angestellten, der die Qualität seines Arbeitsweges verbessern möchte, bis hin zum budgetbewussten Kleinunternehmer, vom karriereorientierten Berufstätigen, der im Leben vorankommt, bis hin zum Familienvater, der sich um seine Lieben kümmert - der E5 PLUS erfüllt mit seinem extrem niedrigen Kraftstoffverbrauch, seinem raffinierten Design und seinem geräumigen Innenraum, der ein Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Zweckmäßigkeit bietet, die Bedürfnisse der unterschiedlichsten Menschen. Diese "Helden des Alltags", die sich unermüdlich für ein besseres Leben einsetzen, bilden seit jeher die Kerngruppe, die das DFSK in den letzten 20 Jahren begleitet hat. Joe Zhou, Vizepräsident von DFSK, erklärte: "Zwanzig Jahre sind ein neuer Ausgangspunkt. In Zukunft werden wir unserem ursprünglichen Engagement für zuverlässige Qualität treu bleiben und jeden normalen Menschen, der sein Leben ernsthaft lebt, mit zugänglicher Technologie und grünen Produkten begleiten."

Die Markteinführung des E5 PLUS markiert nicht nur die Beschleunigung des Übergangs von DFSK zu neuen Energien, sondern verkörpert auch die Vision der Marke: "DFSK setzt sich dafür ein, dass Technologie allen zugute kommt und das Leben durch umweltfreundliche Mobilität verbessert". Mit den bevorstehenden Markteinführungen in Ägypten und Ecuador wird DFSK seine Position in den Märkten Südamerikas und Nordafrikas weiter ausbauen und der globalen umweltfreundlichen Mobilität neuen Schwung verleihen.

