EQS-News: MPPM GmbH: MPPM Deutschland Fonds erzielt signifikanten Wertzuwachs nach 9 Monaten im Jahr 2025

Eppstein, 22. Oktober 2025 – Der Publikumsfonds MPPM Deutschland erzielte nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen starken Wertzuwachs von knapp +32% Mit dieser erheblichen Wertsteigerung konnte der Fonds seinen klaren Vorsprung vor allen deutschen und den meisten internationalen Indizes weiter ausbauen. Auch im September entwickelte sich das Portfolio mit einem Wertzuwachs von +2,05 % einmal mehr deutlich stärker als der deutsche Gesamtmarkt. Im Geschäftsjahr des Fonds – also vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 – stand eine Performance von +28% zu Buche. Neben dieser Performance des Publikumsfonds tritt eine ähnlich starke Wertentwicklung in den von MPPM verwalteten individuellen Vermögensverwaltungsmandaten, wodurch die Assets under Management von MPPM auf nunmehr fast 300 Mio. Euro angewachsen sind.

Positiv entwickelten sich im September mit Zuwächsen im zweistelligen Prozentbereich beispielsweise die Großpositionen Rheinmetall und Kontron sowie die Aktie von Siltronic, die über 30% zulegen konnte. Anhaltend positiv präsentierte sich auch das Kerninvestment Alzchem, das im Fonds per Ende September weiterhin mit über 9% gewichtet war. Die Position wurde in der ersten Jahreshälfte 2024 noch einmal deutlich ausgebaut und weist aktuell eine Performance von rund +400% aus. Nach einem Gespräch mit dem Unternehmensvorstand auf einer Investorenkonferenz im September zeigt sich das Fondsmanagement von der operativen Entwicklung auch weiterhin überzeugt. Mit einem Kurs von rund 160,00 Euro handelt die Aktie nahe ihrem Rekordhoch.

Mit Blick auf einen Zeitraum von knapp 5 Jahren (d.h. seit dem 1. Januar 2021) zeigt der MPPM Deutschland inzwischen eine nachhaltig solide Performance in einem insgesamt herausfordernden Umfeld für deutsche Nebenwerte. Im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. September 2025 erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von knapp +39%. In der institutionellen Tranche I des Fonds betrug die Performance sogar +44,5%. Der SDAX brachte es im selben Zeitraum lediglich auf ein Plus von 14% und der MDAX weist sogar ein negatives Ergebnis (-2%) aus. Allein der DAX war in diesem Zeitraum kaum zu schlagen. Das Fondsmanagement zeigt sich indes zuversichtlich, die Differenz zum DAX in den nächsten Monaten weiter zu verringern. Knapp 12 Prozentpunkte wurden im bisherigen Jahresverlauf bereits gutgemacht.

Für das restliche Börsenjahr bleibt das Fondsmanagement vorsichtig optimistisch, auch wenn derzeit durchaus Risiken im allgemeinen Marktumfeld bestehen. Dieser vorsichtige Optimismus basiert auf den noch immer relativ moderaten Bewertungen am deutschen Aktienmarkt. Zahlreiche Unternehmen mit erheblicher Substanz zeigen historisch niedrige Multiples bei weiterhin soliden Ergebnissen. Sofern die Geschäftszahlen 2026 nicht weiter einbrechen, sind die aktuellen Bewertungsniveaus vermutlich zu niedrig. Ebenfalls bleibt das Interesse seitens strategischer Investoren und Private Equity, deutsche Firmen zu übernehmen oder sich wesentlich zu beteiligen, groß. Allein im Oktober wurden zwei weitere öffentliche Übernahmen in Aussicht gestellt, die mit einem massiven Aufgeld zum aktuellen Kurs versehen waren. Das unterstreicht, dass der deutsche Aktienmarkt weiterhin als attraktiv wahrgenommen wird und hierzulande bei zahlreichen Titeln keine Überbewertung zu erkennen ist.

Das Fondsmanagement des MPPM Deutschland konzentriert sich auf einen fokussierten Stockpicking-Ansatz, der sich sukzessive auszahlt Im Fokus stehen attraktive Wachstums-Aktien und günstig bewertete Substanz-Titel. Dieser ausgewogene Mix aus Growth und Value soll neben einer guten Performance auch eine nachhaltige und stetige Wertentwicklung sicherstellen.

Neben dem Publikumsfonds MPPM Deutschland bietet MPPM eine individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden ab einem Volumen von 300.000 Euro zu attraktiven Konditionen an. In der Vermögensverwaltung agiert MPPM ebenfalls sehr erfolgreich. Je nach Risikoklasse weisen die Depots seit Beginn des Jahres ganz erhebliche Wertzuwächse, teilweise von +40% und mehr, aus.

Für weitere Informationen gibt die Website www.mppm.com einen Überblick. Das Fondsmanagement steht zudem interessierten Anlegern jederzeit gerne für ein Gespräch zur Verfügung.

