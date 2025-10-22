EU-Staaten einigen sich auf neue Russland-Sanktionen
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben sich kurz vor ihrem Gipfeltreffen an diesem Donnerstag auf eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland verständigt. Die Pläne sehen unter anderem vor, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren, wie die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte./aha/DP/zb
