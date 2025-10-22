Gouverneur: Toter in russischem Gebiet Brjansk

BRJANSK (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist nach russischen Angaben ein Mensch im Grenzgebiet Brjansk getötet worden. Ein weiterer sei bei dem Angriff im Dorf Andreikowitschi nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt verletzt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, bei Telegram.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift die Ukraine immer wieder auch Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine./ksr/DP/zb