Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur EU-Klimapolitik

dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur EU-Klimapolitik:

"Der Kontinent will bis 2050 klimaneutral werden. Doch wer verspricht, an diesem Ziel festzuhalten, aber gleichwohl den Großteil der Regulierungen bis zur Unkenntlichkeit zurechtstutzen oder am liebsten ganz verbannen will, ist unehrlich und schielt nur kurzsichtig auf die Gunst der Wähler. Zur bitteren Wahrheit gehört, dass die ökologische Wende nicht ohne einen fundamentalen Wandel geschafft werden kann. Dafür braucht es Führungsstärke und eine Besinnung auf das Wesentliche. Statt einer Taktik des Aufschiebens sind verbindliche Klimaziele wie jenes für 2040 notwendig, das etliche Staats- und Regierungschefs nun kappen wollen, weil deren Zustimmungswerte sinken. Dabei wäre es die Aufgabe der Politik, den Menschen den Sinn des Grünen Deals zu erklären - und die Chancen aufzuzeigen, die sich auch für die Industrie ergeben."/yyzz/DP/he

