Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Auto1 auf 37 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Auto1

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick17. Okt. · dpa-AFX
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick
Quartalsbericht veröffentlicht
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasiliengestern, 07:04 Uhr · Reuters
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilien
US-Medienkonzern
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellen21. Okt. · Reuters
Warner Bros könnte sich zum Verkauf stellen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden