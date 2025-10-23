Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Adidas auf 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro je Aktie belassen. Der Markenhype halte an, die Bewertung sei im historischen Vergleich günstig, schrieb Thomas Maul am Mittwochnachmittag nach den Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

adidas

