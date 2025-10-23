ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence
Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte die Steigerung der Absatzmenge ohne das Eiscreme-Geschäft./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:59 / BST
