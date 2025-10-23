Werbung ausblenden

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Ölpreisanstieg stützt Renditen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 129,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent.

Auch europaweit und in den USA zogen die Renditen an. Hintergrund ist der weitere Anstieg der Ölpreise, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen verhängt hatte. Dadurch wurden am Markt Inflationssorgen geweckt, was wiederum Spekulationen bezüglich einer etwas weniger lockeren Geldpolitik der Notenbanken schürte.

Von Seiten der Konjunktur kamen am Donnerstag wenig Impulse. Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend etwas verbessert. Die Anleihen wurden zudem durch ein in der Eurozone besser als erwartet ausgefallenes Konsumklima ein wenig belastet. Dieses legte etwas zu, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatten. Es war der zweite Anstieg in Folge./jsl/he

