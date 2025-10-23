Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der tags zuvor bereits schwächere Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung fast 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen. An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus. Insgesamt drehten die Indizes damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab. Am deutschen Markt dürfte SAP nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum.

USA: - VERLUSTE - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten, nachdem es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt das Weiße Haus, Softwareexporte nach China restriktiver zu behandeln. Der Dow Jones Industrial sank um 0,71 Prozent auf 46.590,41 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus den USA und die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China drückten auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen gab um 0,6 Prozent nach.

DAX              		24.151,13		-0,74%		
XDAX            		24.154,11		-0,70%		
EuroSTOXX 50		  5.639,21		-0,84%		
Stoxx50        		  4.770,14		-0,47%		
														
DJIA             		46.590,41		-0,71%		
S&P 500        		  6.699,40		-0,53%		
NASDAQ 100  		24.879,00		-0,99%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    130,12          -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1599		-0,10%	
USD/Yen             	152,42		 0,30%		
Euro/Yen       		176,79		 0,18%

BITCOIN:

Bitcoin		        108.715		 1,04%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          64,65              2,06 USD
WTI                            60,53              2,02 USD

/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden