EQS-DD: FCR Immobilien AG: MAMBO Vermögensverwaltung GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.10.2025 / 18:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MAMBO Vermögensverwaltung GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Falk Nachname(n): Raudies Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FCR Immobilien AG

b) LEI

967600LT9MY90VC0Y128

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1YC913

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 11,00 EUR 2.361.722,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,0000 EUR 2.361.722,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal Deutschland Internet: www.fcr-immobilien.de

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

