EQS-DD: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Dr. Roland Mechtler, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.10.2025 / 08:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Roland
Nachname(n):Mechtler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

b) LEI

529900GPOO9ISPD1EE83 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:AT000B079330

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
100,00 EUR30.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
100,00 EUR30.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Wien
Österreich
Internet:http://raiffeisen.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

101398 23.10.2025 CET/CEST

