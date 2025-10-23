EQS-DD: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Dr. Roland Mechtler, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.10.2025 / 08:59 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Roland
|Nachname(n):
|Mechtler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
b) LEI
|529900GPOO9ISPD1EE83
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|AT000B079330
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,00 EUR
|30.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,00 EUR
|30.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
23.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
|Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://raiffeisen.at
