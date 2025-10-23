EQS-News: Weitere Investitionen in Italien für modernste Diagnostik und Patientenkomfort

EQS-News: SYNLAB / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Weitere Investitionen in Italien für modernste Diagnostik und Patientenkomfort



SYNLAB bekräftigt sein Engagement für exzellente Gesundheitsversorgung in Italien durch die Installation eines Photon-Counting-CT-Scanners in seinem Medizin- und Forschungszentrum in Neapel. Dies ist eines der ersten Systeme dieser Art in Europa, das die derzeit fortschrittlichste Bildgebungstechnologie bietet.

Der neue Scanner verbessert den Patientenkomfort und unterstützt medizinisches Fachpersonal mit schnellerer, sichererer und genauerer Diagnostik.

SYNLAB, führend im Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in Europa, hat sein Engagement für exzellente Gesundheitsversorgung in Italien weiter gestärkt. Als eines der ersten Unternehmen in Europa hat SYNLAB Italien einen Photon-Counting-CT-Scanners im Medizin- und Forschungszentrum in Neapel installiert. Diese Investition unterstreicht die Strategie des Konzerns, im gesamten Netzwerk erstklassige medizinische Versorgung zu bieten.

Photon-Counting-CT gilt als eine der bedeutendsten Innovationen in der Radiologie seit über einem Jahrzehnt und bietet Bildgebungsfunktionen der nächsten Generation, die sowohl klinische Ergebnisse als auch die Patientenerfahrung grundlegend verändern. Im Gegensatz zu herkömmlichen CT-Systemen erkennt diese Technologie einzelne Röntgenphotonen direkt und ermöglicht so eine ultra-hochauflösende Bildgebung bei deutlich reduzierter Strahlenbelastung und kürzeren Scanzeiten. In Kombination mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz nutzt der neue Scanner Deep-Learning-Algorithmen zur weiteren Verbesserung der Bildqualität, schnelleren Befundung und genaueren Diagnostik.

Diese bahnbrechende Technologie erlaubt es Ärztinnen und Ärzten, anatomische Strukturen mit mikroskopischer Präzision darzustellen. Sie unterstützt frühere und genauere Diagnosen in der kardiovaskulären, neurologischen und onkologischen Versorgung und ist besonders effektiv bei komplexen Fällen wie koronaren Herzerkrankungen, Bestimmung von Tumor-Stadien und hochauflösenden Lungenuntersuchungen. Der Scanner wurde mit Blick auf den Patientenkomfort entwickelt und ermöglicht effizientere Abläufe, während er medizinischem Fachpersonal schärfere und besser verwertbare Ergebnisse für zeitnahe und präzise Entscheidungen liefert.

SYNLAB Italien hat in den Jahren 2024 und 2025 über 9 Millionen Euro in fortschrittliche bildgebende Diagnostik investiert und allein in diesem Jahr mehr als 300.000 Untersuchungen durchgeführt.

Diese jüngste Investition ergänzt die kürzliche Eröffnung des medizinischen Zentrums SYNLAB Manifattura Firenze in Florenz und folgt auf eine Reihe strategischer Übernahmen im Land. Gemeinsam zeigen diese Entwicklungen SYNLABs langfristiges Engagement für Italien und das Ziel, bevorzugter Diagnostikpartner für Patientinnen und Patienten sowie medizinisches Fachpersonal zu sein.

„Unser Fokus liegt darauf, Umgebungen zu schaffen, in denen sich Patientinnen und Patienten sicher, unterstützt und gut versorgt fühlen“, sagt Iris Faull, Chief Medical Officer des SYNLAB Konzerns. „Gleichzeitig statten wir medizinisches Fachpersonal aller Fachrichtungen mit den fortschrittlichsten verfügbaren Werkzeugen aus, um präzise, effiziente und hochwertige Diagnostik zu ermöglichen.“

Die Installation des Photon-Counting-CT-Scanners in Neapel ist ein weiterer bedeutender Schritt im Bereich innovativer Diagnostiklösungen, die auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten sowie medizinischem Fachpersonal gleichermaßen zugeschnitten sind.

Über SYNLAB

Der SYNLAB-Konzern ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Der Konzern bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt der Konzern zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

SYNLAB ist in mehr als 20 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 24.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB führte im Jahr 2024 ca. 600 Mio. Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 2,62 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

