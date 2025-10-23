Werbung ausblenden

Kreise: EU treibt Plan für Nutzung von russischem Vermögen voran

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU treibt die Planungen für die Nutzung von eingefrorenem russischen Staatsvermögen für die Ukraine voran. Beim Herbstgipfel der Staats- und Regierungschefs wurde die EU-Kommission damit beauftragt, so bald wie möglich Optionen dafür vorzulegen, wie der Finanzbedarf der Ukraine für die Jahre 2026 bis 2027 gedeckt werden könnte, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Diplomaten erfuhr./aha/DP/he

