Studie: Mehr als 41 Millionen schauen regelmäßig Kurzvideos

BERLIN (dpa-AFX) - Ob aus Langeweile, zur Unterhaltung oder um was zu lernen: 41,6 Millionen Menschen über 14 Jahre in Deutschland sehen sich einer Untersuchung zufolge regelmäßig Kurzvideos auf Plattformen wie Tiktok oder Instagram an. Das ist das Ergebnis der Studie "Video Trends 2025" - eine Bewegtbildstudie im Auftrag der Medienanstalten.

Demnach konsumiert mehr als die Hälfte der Bevölkerung ab 14 Jahren (59 Prozent) mehrmals pro Woche oder noch häufiger Kurzvideos. Darunter sind im Sinne der Studie sehr kurze Videoclips - meist nur wenige Sekunden oder Minuten lang - zu verstehen, die auf Plattformen wie Tiktok, Instagram (Reels) oder YouTube (Shorts) genutzt werden.

Reels am beliebtesten

Am beliebtesten sind Reels: 27,7 Millionen Menschen schauen sich Kurzvideos auf Instagram laut Ergebnisbericht mindestens mehrmals pro Woche an. Am meisten Zeit verbringen die Befragten aber auf der App Tiktok: "Knapp zwei Drittel der regelmäßig Nutzenden verbringen dort mehr als eine Stunde am Tag", heißt es. Reels und Shorts würden hingegen von der Mehrheit weniger als eine Stunde täglich genutzt.

Warum sind Kurzvideos beliebt?

Die Studie kommt zum Schluss: "Hauptsächlich vertreiben Kurzvideos Langeweile und dienen zur Unterhaltung und Inspiration." Mehr als die Hälfte der Befragten (61 Prozent) schaut die Clips demnach, wenn ihnen langweilig ist. Die Hauptmotivation für das Schauen sei Unterhaltung (58 Prozent), gefolgt vom Bedürfnis nach Entspannung (42 Prozent). Rund 40 Prozent nutzten sie aber auch, um Neues zu lernen.

Viele schauen sich aber auch politische Inhalte an: Etwa ein Drittel der Nutzenden habe sich etwa zur Bundestagswahl in diesem Jahr speziell Kurzvideos angesehen, heißt es weiter. Für jede fünfte Person waren die Clips demnach sogar wichtig für die Wahlentscheidung.

Für die Studie hat das Institut mindline media nach eigenen Angaben online im Zeitraum vom 13. Juni bis zum 27. Juni 2025 insgesamt 3.025 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren mit Internetzugang befragt. Das Auswahlverfahren sei repräsentativ./mkk/DP/he