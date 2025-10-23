Trump fordert US-Viehzüchter unter Verweis auf Handelspolitik zu Preissenkungen auf

Washington (Reuters) - - US-Präsident Donald Trump fordert die amerikanischen Viehzüchter im Zusammenhang mit seiner Handelspolitik zu Preissenkungen auf.

"Die Viehzüchter, die ich liebe, verstehen nicht, dass der einzige Grund, warum es ihnen zum ersten Mal seit Jahrzehnten so gut geht, der ist, dass ich Zölle auf in die Vereinigten Staaten eingeführte Rinder erhoben habe, darunter einen Zoll von 50 Prozent auf Brasilien", schrieb er am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. "Sie müssen ihre Preise ebenfalls senken, denn der Verbraucher ist in meinen Überlegungen auch ein sehr wichtiger Faktor!"

(Bericht von Doina Chiacu und Katharine Jackson, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)