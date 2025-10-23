Zögerlicher Handelsstart – SAP mit gemischten Quartalszahlen
Die Stimmung an den Märkten präsentiert sich zum Start in den Donnerstag gemischt. Der DAX zeigt sich im frühen Handel leicht im Minus, während die US-Indikationen eine positive Tendenz signalisieren. In Asien blieb die Dynamik aus, der Nikkei notierte nahezu unbewegt.
Makroökonomischer Überblick:
Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Nordamerika. In Kanada werden die endgültigen Einzelhandelsumsätze für August veröffentlicht, nachdem die vorläufigen Daten ein Plus von rund einem Prozent signalisierten. Später folgen die US-Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser im September. Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 4,06 Millionen Einheiten, was auf eine gewisse Stabilisierung des Immobilienmarkts hindeuten könnte.
Im Fokus:
SAP zeigt sich fester, obwohl die Quartalszahlen gemischte Reaktionen auslösten. Zwar legte der Umsatz um sieben Prozent auf 9,08 Milliarden Euro zu, doch das Cloud-Geschäft blieb leicht hinter den Erwartungen zurück. Zudem kappte das Management den Ausblick für das Cloud-Wachstum auf das untere Ende der bisherigen Spanne, was nachbörslich für Druck sorgte. Neu hinzugekommen ist die Aussage des Managements, dass sich die Pipeline für das vierte Quartal trotz der aktuellen Zurückhaltung wieder füllt und insbesondere das US-Geschäft erste Anzeichen einer Erholung zeigt.
MTU Aero Engines profitiert von starken Quartalszahlen. Der Triebwerksbauer hob nach einem überraschend guten Sommergeschäft seine Prognose an und erwartet nun ein EBIT-Wachstum im mittleren 20er-Prozentbereich. Rückenwind kommt von einer robusten Nachfrage im Wartungsgeschäft und höheren Margen. Zusätzlich meldete das Unternehmen, dass die Nachfrage nach Pratt-&-Whitney-Triebwerken und Wartungsleistungen weiterhin stark ist.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN0G12
|2,34
|46,667966 USD
|18,21
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG34TH
|29,2
|27046,478336 Punkte
|8,51
|Open End
|Silber
|Bull
|UN0EER
|3,27
|45,574235 USD
|13,06
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LHU
|5,67
|24680,581953 Punkte
|49,41
|Open End
|Fugro N.V.
|Bull
|UG9YSP
|1,91
|7,235009 EUR
|4,77
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Tesla Inc.
|Put
|HD5R1C
|0,39
|280,00 USD
|6,07
|14.01.2026
|IBM Corp.
|Put
|UG9NZT
|0,53
|220,00 USD
|6,17
|18.03.2026
|SAP SE
|Call
|UG5787
|1,74
|260,00 EUR
|4,91
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UG9HM5
|2,11
|24400,00 Punkte
|74,9
|31.10.2025
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6B9A
|4,56
|2400,00 EUR
|7,35
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2025; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Long
|UG3X0F
|14,67
|24,146567 EUR
|2
|Open End
|Siemens AG
|Long
|HC7CAE
|4,38
|193,636752 EUR
|5
|Open End
|Qiagen N.V.
|Long
|HD3EFQ
|6,91
|28,049425 EUR
|3
|Open End
|Sony Group Corp. (ADRs)
|Long
|UN0CP5
|10,63
|14,379821 USD
|2
|Open End
|Chevron Corp.
|Long
|HD2ZJ3
|4,10
|116,708103 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2025; 09:45 Uhr;
