Zögerlicher Handelsstart – SAP mit gemischten Quartalszahlen

Die Stimmung an den Märkten präsentiert sich zum Start in den Donnerstag gemischt. Der DAX zeigt sich im frühen Handel leicht im Minus, während die US-Indikationen eine positive Tendenz signalisieren. In Asien blieb die Dynamik aus, der Nikkei notierte nahezu unbewegt.

Makroökonomischer Überblick:

Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Nordamerika. In Kanada werden die endgültigen Einzelhandelsumsätze für August veröffentlicht, nachdem die vorläufigen Daten ein Plus von rund einem Prozent signalisierten. Später folgen die US-Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser im September. Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 4,06 Millionen Einheiten, was auf eine gewisse Stabilisierung des Immobilienmarkts hindeuten könnte.

Im Fokus:

SAP zeigt sich fester, obwohl die Quartalszahlen gemischte Reaktionen auslösten. Zwar legte der Umsatz um sieben Prozent auf 9,08 Milliarden Euro zu, doch das Cloud-Geschäft blieb leicht hinter den Erwartungen zurück. Zudem kappte das Management den Ausblick für das Cloud-Wachstum auf das untere Ende der bisherigen Spanne, was nachbörslich für Druck sorgte. Neu hinzugekommen ist die Aussage des Managements, dass sich die Pipeline für das vierte Quartal trotz der aktuellen Zurückhaltung wieder füllt und insbesondere das US-Geschäft erste Anzeichen einer Erholung zeigt.

MTU Aero Engines profitiert von starken Quartalszahlen. Der Triebwerksbauer hob nach einem überraschend guten Sommergeschäft seine Prognose an und erwartet nun ein EBIT-Wachstum im mittleren 20er-Prozentbereich. Rückenwind kommt von einer robusten Nachfrage im Wartungsgeschäft und höheren Margen. Zusätzlich meldete das Unternehmen, dass die Nachfrage nach Pratt-&-Whitney-Triebwerken und Wartungsleistungen weiterhin stark ist.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN0G12 2,34 46,667966 USD 18,21 Open End DAX® Bear UG34TH 29,2 27046,478336 Punkte 8,51 Open End Silber Bull UN0EER 3,27 45,574235 USD 13,06 Open End DAX® Bear UG9LHU 5,67 24680,581953 Punkte 49,41 Open End Fugro N.V. Bull UG9YSP 1,91 7,235009 EUR 4,77 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Put HD5R1C 0,39 280,00 USD 6,07 14.01.2026 IBM Corp. Put UG9NZT 0,53 220,00 USD 6,17 18.03.2026 SAP SE Call UG5787 1,74 260,00 EUR 4,91 16.12.2026 DAX® Call UG9HM5 2,11 24400,00 Punkte 74,9 31.10.2025 Rheinmetall AG Call UG6B9A 4,56 2400,00 EUR 7,35 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Fresenius SE & Co. KGaA Long UG3X0F 14,67 24,146567 EUR 2 Open End Siemens AG Long HC7CAE 4,38 193,636752 EUR 5 Open End Qiagen N.V. Long HD3EFQ 6,91 28,049425 EUR 3 Open End Sony Group Corp. (ADRs) Long UN0CP5 10,63 14,379821 USD 2 Open End Chevron Corp. Long HD2ZJ3 4,10 116,708103 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2025; 09:45 Uhr;

