Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Handelsgespräche hilft Dax voran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende etwas Anschub verliehen. Die Kursgewinne hielten sich am Freitagmorgen aber in Grenzen. Der Leitindex Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 24.273 Punkten zu. Die zu Ende gehende Börsenwoche kann sich mit einem Plus von 1,8 Prozent sehen lassen.

Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne lag mit 0,3 Prozent im Plus bei 30.095 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,4 Prozent./bek/jha/