Bayer: Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA zugelassen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer hat in den USA die Zulassung für sein Menopause-Mittel Elinzanetant erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe
das Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen im Zusammenhang mit den Wechseljahren genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die in New York notierten Hinterlegungsscheine des Pharma- und Agrarchemiekonzern reagierten nicht auf die Neuigkeiten./he/edh
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista