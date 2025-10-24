Werbung ausblenden

Bayer: Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA zugelassen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer hat in den USA die Zulassung für sein Menopause-Mittel Elinzanetant erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe

das Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen im Zusammenhang mit den Wechseljahren genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die in New York notierten Hinterlegungsscheine des Pharma- und Agrarchemiekonzern reagierten nicht auf die Neuigkeiten./he/edh

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden