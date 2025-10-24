EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

Werbung ausblenden

24.10.2025
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

24. Oktober 2025

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. September 2025 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten neun Monate 2025 informiert.

Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2025 einen Gewinn nach Steuern von CHF 106 Mio. aus (Gewinn von CHF 16 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 448 Mio. aus (Verlust von CHF 157 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Der Zwischenbericht per 30. September 2025 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q325 resp. www.bbbiotech.com verfügbar.

Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG
Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Head BB Biotech
Dr. Christian Koch

Head Investor Relations
Rachael Burri

E-Mail: ir@bbbiotech.com
Tel.: +41 44 267 67 17

Media Relations
Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil
BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.

BB Biotech

