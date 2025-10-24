EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht
24.10.2025 / 07:00 CET/CEST
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
24. Oktober 2025
Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. September 2025 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten neun Monate 2025 informiert.
Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2025 einen Gewinn nach Steuern von CHF 106 Mio. aus (Gewinn von CHF 16 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 448 Mio. aus (Verlust von CHF 157 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.
Der Zwischenbericht per 30. September 2025 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q325 resp. www.bbbiotech.com verfügbar.
Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG
Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00
Head BB Biotech
Dr. Christian Koch
Head Investor Relations
Rachael Burri
E-Mail: ir@bbbiotech.com
Tel.: +41 44 267 67 17
Media Relations
Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch
www.bbbiotech.com
Unternehmensprofil
BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
|EQS News ID:
|2217330
