Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kirche/Selbstbestimmungsrecht

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kirche/Selbstbestimmungsrecht:

"Ein starkes Signal in Zeiten des Gleichheitswahns. Für das religiöse Selbstbestimmungsrecht, aber auch darüber hinaus. Eine begründete Auswahl ist keine Diskriminierung. Verboten ist die sachwidrige Ungleichbehandlung. Aber natürlich müssen Vertragsparteien sich ihr Gegenüber nach bestimmten Anforderungen aussuchen können - auch das ist grundrechtlich geschützt. Grundrechtsträger sind auch kirchliche Arbeitgeber. Und es ist bezeichnend, dass das Bundesverfassungsgericht dem Bundesarbeitsgericht Nachhilfe erteilen musste, nicht nur was den Spielraum des deutschen Gesetzgebers bei der Umsetzung einer europäischen Richtlinie angeht, sondern vor allem mit Blick auf den Sinn des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts."/yyzz/DP/nas

