Reiche in Kiew eingetroffen - Themen Wiederaufbau und engere Kooperation

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist am Freitag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen.

Ein Sprecher sagte, im Zentrum ihrer Reise bis einschließlich Sonntag stünden der Erhalt und der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur sowie der Ausbau der deutsch-ukrainischen Rüstungskooperation. Die CDU-Politikerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Russland habe vor dem vierten Kriegswinter gerade seine Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung verstärkt, sagte Reiche einer Mitteilung des Ministeriums zufolge. Das gefährde die Strom- und Wärmeversorgung im Winter. "Das sind gezielte Angriffe Putins auf die Zivilbevölkerung. Beim Wiederaufbau und der Sicherung der Energieversorgung wird dringende Hilfe benötigt." Hier solle ausgelotet werden, ob im Rahmen der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft noch konkreter geholfen werden könne. "Gleiches gilt für den Ausbau der Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft."

Neben politischen Gesprächen mit der Regierung in Kiew plant Reiche auch mehrere Unternehmensbesuche. Details dazu sind noch nicht bekannt.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)