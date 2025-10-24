Starkes profitables Wachstum setzt sich fort

Anstieg des Recurring EBIT in den ersten neun Monaten um +9,8% in lokaler Währung1

Umsatzwachstum von +2,9% in lokaler Währung1

Verbesserung der Recurring EBIT-Marge um +80 Basispunkte auf 19,1%

Verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Xella, eines europaweit führenden Anbieters nachhaltiger und innovativer Wandsysteme mit einem für 2025 erwarteten Umsatz von rund EUR 1 Milliarde

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, im Einklang mit den Zielen von «NextGen Growth 2030»



Miljan Gutovic, CEO: «Ich danke allen unseren 45 000 Mitarbeitenden auf der ganzen Welt für ihren Beitrag zu unserem hervorragenden Ergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres. Gemeinsam verwirklichen wir die Vision von Holcim, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein.»

«Mit der Vereinbarung zur Übernahme von Xella, einem europaweit führenden Anbieter von nachhaltigen und innovativen Wandsystemen, haben wir diesen Monat einen Meilenstein bei der Umsetzung dieser Vision erreicht. Durch die Akquisition erhält Holcim eine neue Wachstumsplattform im hoch attraktiven Markt für Wandlösungen mit einem Volumen von mehr als EUR 12 Milliarden, mit zusätzlichen Cross-Selling- und Systemverkaufsmöglichkeiten. Die Übernahme beschleunigt den Ausbau von Holcims wertschöpfungsstarkem Bereich Building Solutions und steht im Einklang mit unserer Strategie ‹NextGen Growth 2030›.»

«Nach einem beschleunigten Umsatzwachstum im dritten Quartal haben wir in den ersten neun Monaten des Jahres ein starkes profitables Wachstum erzielt: Das Recurring EBIT stieg um 9,8% in lokaler Währung1 und wir haben unsere branchenführende Marge auf 19,1% ausgebaut. Ein wichtiger Faktor für die Margensteigerung war unsere wertschöpfungsorientierte Strategie. Wir haben unser nachhaltiges Angebot ausgebaut, um der Kundennachfrage gerecht zu werden und zudem das Tempo bei der Dekarbonisierung und dem zirkulären Bauen erhöht, um damit weiter profitabel zu wachsen – dies alles bei gleichzeitigem Abschluss von 14 wertsteigernden Transaktionen.»

«Auf Grundlage dieser starken Ergebnisse bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2025. Wir erwarten ein Wachstum des Recurring EBIT von 6% bis 10% in lokaler Währung1 mit einer Marge von über 18% sowie einen Free Cashflow vor Leasingverhältnissen von rund CHF 2 Milliarden.»

1 Ohne grosse M&A-Transaktionen.

Leistungsausweis im Überblick für das dritte Quartal

Konzern Q3 2025 2024

Angepasst1 ±% ±%

in lokaler Währung2 ±%

organisches

Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 4 036 4 141 -2,5 +4,9 +4,5 Recurring EBIT (CHF Mio.) 836 835 +0,1 +8,1 +9,9 Recurring EBIT-Marge (%) 20,7 20,2 +60Bp

Leistungsausweis im Überblick für die ersten neun Monate

Konzern 9M 2025 2024

Angepasst1 ±% ±%

in lokaler Währung2 ±%

organisches

Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 11 906 12 192 -2,3 +2,9 +2,5 Recurring EBIT (CHF Mio.) 2 275 2 232 +1,9 +9,8 +10,7 Recurring EBIT-Marge (%) 19,1 18,3 +80Bp

1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche angepasst.

2 Wachstum in lokaler Währung ohne grosse M&A-Transaktionen.

Starkes profitables Wachstum

Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9% in lokaler Währung (ohne grosse M&A-Transaktionen) auf CHF 11 906 Millionen gewachsen. Das Recurring EBIT ist in den ersten neun Monaten relativ zum Umsatz überproportional auf CHF 2 275 Millionen gestiegen. In lokaler Währung (ohne grosse M&A-Transaktionen) entspricht dies einem Zuwachs um 9,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach einer weiteren Zunahme im dritten Quartal hat sich die Recurring EBIT-Marge in den ersten neun Monaten um 80 Basispunkte auf 19,1% erhöht. Damit ist Holcim auf Kurs, auch im Gesamtjahr branchenführende Margen zu erzielen.

Gezielte Investitionen in attraktiven Märkten

Im Oktober unterzeichnete Holcim eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Xella, eines führenden europäischen Anbieters von nachhaltigen und innovativen Wandsystemen mit einem für 2025 erwarteten Umsatz von rund EUR 1 Milliarde. Mit der Akquisition beschleunigt Holcim den Ausbau unseres wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions und setzt damit weiterhin konsequent die Strategie «NextGen Growth 2030» um. Zudem eröffnen sich mit der Übernahme weitere Möglichkeiten zum Cross-Selling und Systemverkauf. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen.

Holcim investiert weiterhin in profitables Wachstum in hoch attraktiven Märkten und hat seit Jahresbeginn 14 wertsteigernde Transaktionen abgeschlossen.

Der Bereich Building Materials wurde durch die folgenden fünf Akquisitionen gestärkt: SA.RE.MER in Frankreich, eine Übernahme zur Erweiterung von Holcims Geschäftsnetzwerk in Spanien, Klokotnitsa IM EOOD und Zhablyano AD, die beide in Bulgarien ansässig sind, sowie Tribex in Serbien.

Der Bereich Building Solutions wuchs mit sieben Akquisitionen: Hier kamen in unserem Geschäft mit Bausystemen Algimouss in Frankreich, CPC AG in Deutschland und ein Anbieter von Isolierungslösungen in Polen hinzu. Die Übernahmen in unserem Transportbetongeschäft umfassten Société des Bétons de la Vallée de Seine (S.B.V.S.) in Frankreich, Comosa y Copce in Mexiko sowie Horcrisa in Argentinien, dazu kam im Geschäft mit Bausystemen Compañía Minera Luren SA in Peru.

Die Akquisition der Geschäftsdivision Zement von BGC wurde durch Cement Australia, Holcims Joint Venture in Australien, abgeschlossen. Holcim schloss zudem die Veräusserungen seines Geschäfts in Nigeria und der Karbala Cement Manufacturing Ltd im Irak ab.

Nachhaltigkeit als Treiber des profitablen Wachstums

Die Kundennachfrage nach Holcims nachhaltigen Produkten und Lösungen ist weiter gestiegen. In den ersten neun Monaten 2025 erhöhte sich der mit dem CO 2 -armen Beton ECOPact erzielte Umsatz auf 31% des Gesamtumsatzes mit Transportbeton. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser Anteil noch 26% betragen. Derweil stieg der Umsatz mit ECOPlanet auf 35% des Zementumsatzes – gegenüber einem Anteil von 32% in den ersten neun Monaten 2024.

Zur Förderung des zirkulären Bauens hat Holcim das Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 20% gesteigert.

Prognose für 2025

Dank der Strategie «NextGen Growth 2030» erwartet Holcim, eine weiterhin überdurchschnittliche Leistung und Wertschöpfung realisieren zu können. Holcim bestätigt auf Basis der starken Ergebnisse der ersten neun Monate die Prognose für das Geschäftsjahr 2025:

Wachstum entsprechend unserer «NextGen Growth 2030»-Ziele: 3% bis 5% Umsatzwachstum in lokaler Währung1 6% bis 10% Wachstum des Recurring EBIT in lokaler Währung1

Recurring EBIT-Marge von mehr als 18%

Free Cashflow vor Leasingverhältnissen von rund CHF 2 Milliarden

Über 20% Zuwachs bei den recycelten Bau- und Abbruchmaterialien

1 Ohne grosse M&A-Transaktionen.

Konzernergebnisse nach Produktlinien

Holcim bietet mit den kundenorientierten Produktlinien Building Materials und Building Solutions seinen Kunden Lösungen für jede Stufe des Bauprozesses, von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern. Damit deckt Holcim alle Bereiche der gebauten Umwelt ab – von der Infrastruktur über gewerbliche Bauten bis hin zum Wohnungsmarkt.

Building Materials bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Zementen und Zuschlagstoffen, wobei der Schwerpunkt auf dekarbonisiertem Zement und zirkulären Zuschlagstoffen liegt. Building Solutions umfasst energieeffiziente Bausysteme sowie Hochleistungsbeton und -beläge.

Produktlinien Q3 2025 2024

Angepasst1 ±% ±%

in lokaler Währung2 ±%

organisches

Wachstum Umsatz Building Materials (CHF Mio.) 2 954 3 029 -2,5 +5,9 +7,0 Umsatz Building Solutions (CHF Mio.) 1 511 1 548 -2,4 +2,6 -0,5

Produktlinien 9M 2025 2024

Angepasst1 ±% ±%

in lokaler Währung2 ±%

organisches

Wachstum Umsatz Building Materials (CHF Mio.) 8 777 8 904 -1,4 +4,1 +4,7 Umsatz Building Solutions (CHF Mio.) 4 392 4 582 -4,1 +0,2 -2,1

1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche und der neuen Managementstruktur angepasst.

2 Wachstum in lokaler Währung ohne grosse M&A-Transaktionen.



Leistungsausweis nach regionalen Segmenten

Europa

In Europa stieg das Recurring EBIT in den ersten neun Monaten um 5,9% in lokaler Währung1, wobei eine starke Verbesserung der Marge um 130 Basispunkte erzielt wurde. Neun wertsteigernde Akquisitionen wurden getätigt. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach den nachhaltigen Produkten und Lösungen von Holcim das profitable Wachstum weiter antreiben wird. Neben einer robusten Pipeline von Projekten zeigt der Wohnungsmarkt Anzeichen einer Erholung.

Europa Q32 2025 2024

Angepasst3 ±% ±%

in lokaler Währung1 ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2 231 2 288 -2,5 -0,3 -1,7 Recurring EBIT 471 454 +3,7 +5,5 +5,0 Recurring EBIT-Marge (%) 20,9 19,6 +130Bp

Europa 9M2 2025 2024

Angepasst3 ±% ±%

in lokaler Währung1 ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 6 464 6 699 -3,5 -1,8 -3,1 Recurring EBIT 1 126 1 082 +4,1 +5,9 +5,7 Recurring EBIT-Marge (%) 17,3 16,0 +130Bp

1 Wachstum in lokaler Währung ohne grosse M&A-Transaktionen.

2 Aserbaidschan, das bisher unter Europa ausgewiesen wurde, erscheint nun unter der geografischen Region Asien, Naher Osten und Afrika. Grund hierfür ist eine Angleichung an die neue interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt, und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

3 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche und der neuen Managementstruktur angepasst.

Lateinamerika

In den ersten neun Monaten verzeichnete Lateinamerika ein zweistelliges Umsatzwachstum in lokaler Währung1. Im Bereich Building Solutions wurden drei wertsteigernde Übernahmen getätigt, um Holcims Produktportfolio über Disensa, das grösste Baustoff-Einzelhandelsunternehmen der Region, auszuweiten. Holcim eröffnete in den ersten neun Monaten 290 neue Disensa-Geschäfte. Zentralamerika und die neu akquirierten Geschäfte dürften im vierten Quartal zu Wachstumstreibern werden. Ausserdem ist zu erwarten, dass die vielversprechende Pipeline von Infrastrukturprojekten das Wachstum in Mexiko ab 2026 ankurbeln wird.

Lateinamerika Q3 2025 2024

Angepasst2 ±% ±%

in lokaler Währung1 ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 769 770 -0,2 +12,7 +4,9 Recurring EBIT 216 266 -18,6 -10,5 -11,5 Recurring EBIT-Marge (%) 27,9 34,4 -650Bp

Lateinamerika 9M 2025 2024

Angepasst2 ±% ±%

in lokaler Währung1 ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2 291 2 335 -1,9 +10,0 +2,8 Recurring EBIT 711 792 -10,3 +0,9 -0,4 Recurring EBIT-Marge (%) 30,8 33,8 -300Bp

1 Wachstum in lokaler Währung ohne grosse M&A-Transaktionen.

2 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst.

Asien, Naher Osten und Afrika

Die Region verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen zweistelligen Anstieg des Recurring EBIT in lokaler Währung1 und ein hervorragendes Margenwachstum von 240 Basispunkten. Im Laufe des Jahres hat Holcim den Verkauf seines Nigeria-Geschäfts abgeschlossen. Ausserdem hat Cement Australia, Holcims Joint-Venture in Australien, die Geschäftsdivision Zement von BGC übernommen. Holcim ist gut positioniert, um von grossen Infrastrukturprojekten in der ganzen Region zu profitieren. Die hohe Nachfrage in Nordafrika dürfte anhalten und der Ausblick in Australien ist positiv.

Asien, Naher Osten und Afrika Q32 2025 2024

Angepasst3 ±% ±%

in lokaler Währung1 ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 914 1 001 -8,8 +6,4 +14,8 Recurring EBIT 244 234 +4,4 +20,1 +29,8 Recurring EBIT-Marge (%) 25,5 22,3 +320Bp

Asien, Naher Osten und Afrika 9M2 2025 2024

Angepasst3 ±% ±%

in lokaler Währung1 ±%

organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2 798 2 931 -4,5 +3,2 +10,9 Recurring EBIT 737 701 +5,1 +14,7 +19,5 Recurring EBIT-Marge (%) 25,1 22,7 +240Bp

1 Wachstum in lokaler Währung ohne grosse M&A-Transaktionen.

2 Aserbaidschan, das bisher unter Europa ausgewiesen wurde, erscheint nun unter der geografischen Region Asien, Naher Osten und Afrika. Grund hierfür ist eine Angleichung an die neue interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt, und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

3 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst.

Überleitung zum Konzernabschluss

Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung:

CHF Mio. 9M 2025

(ungeprüft) 9M 2024

(ungeprüft) Recurring EBITDA1 3 082 3 056 Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle und langfristige Aktiven -657 -682 Abschreibung auf Nutzungsrechte -149 -142 Recurring EBIT 2 275 2 232

1 Nach dem Spin-off wird das Recurring EBITDA vor Leasingverhältnissen ausgewiesen.



Zusätzliche Informationen

Alternative Performance-Kennzahlen

Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Performance-Kennzahlen, die dazu dienen, die Leistung von Holcim besser zu beschreiben. Eine vollständige Liste dieser alternativen Performance-Kennzahlen finden Sie auf unserer Website .

Analystenpräsentation

Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2025 steht auf unserer Website zur Verfügung.

Medienkonferenz: 09:00 Uhr MESZ Analystenkonferenz (Webcast): 10:00 Uhr MESZ