Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1640 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1640 (Freitag: 1,1612) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8591 (0,8611) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87210 (0,87260) britische Pfund, 177,93 (177,55) japanische Yen und 0,9264 (0,9248) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista