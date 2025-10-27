EQS-Adhoc: Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag

EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag

Berlin, 27. Oktober 2025: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2025 ausgewertet.

Der Hypoport-Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für Q3/25:

Umsatz: +11% auf ca. 154 Mio. Euro (Q3/24*: 139,1 Mio. Euro)

Rohertrag: +19% auf ca. 67 Mio. Euro (Q3/24*: 56,4 Mio. Euro)

EBIT: +120% auf ca. 7,6 Mio. Euro (Q3/24*: 3,4 Mio. Euro)

Hauptgrund für den Umsatz- und Rohertragsanstieg sowie die EBIT-Verdopplung des Konzerns ist eine gute Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms.

Für die ersten neun Monate 2025 ergeben sich folgende vorläufige Werte:

Umsatz: +12% auf ca. 459 Mio. Euro (9M/24*: 409,6 Mio. Euro)

Rohertrag: +16% auf ca. 197 Mio. Euro (9M/24*: 170,5 Mio. Euro)

EBIT: +101% auf ca. 23,6 Mio. Euro (9M/24*: 11,7 Mio. Euro)

Aufgrund des im Jahresverlauf zunehmend schwächeren Geschäfts der Starpool Finanz GmbH, einem Joint Venture mit der Deutschen Bank, entscheidet der Vorstand die Jahresprognose 2025 wie folgt anzupassen:

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Hypoport nun mit einem Umsatz von mindestens 600 Mio. Euro (bisher 640 Mio. Euro), einem Rohertrag von mindestens 260 Mio. Euro (bisher 270 Mio. Euro). Das EBIT prognostiziert der Vorstand unverändert zwischen 30 Mio. Euro und 36 Mio. Euro.

Hypoport wird seine finalen Q3/25 Ergebnisse wie geplant am Montag, 10. November 2025 veröffentlichen.

* Aufgrund der Umstellung der Umsätze desJoint Venture Starpool Finanz GmbH im Segment Real Estate & Mortgage Platforms (Vgl. Anhang des Konzernabschlusses 2024, Seite 76 ff.) von einer Netto- auf eine Bruttoausweisung sowie einer korrigierten Umsatzabgrenzung erfolgte eine Anpassung der Vorjahreswerte.

Kontakt

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

Hypoport SE

Heidestr. 8

10557 Berlin

Über die Aktie

Hypoport SE

Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard

ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin Deutschland Telefon: +4930420861942 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

