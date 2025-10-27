EQS-DD: TeamViewer SE: Mark Banfield, Interessewahrende Order über den Kauf von 15.000 Aktien.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.10.2025 / 13:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Mark
|Nachname(n):
|Banfield
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TeamViewer SE
b) LEI
|3912000FZ0R0KEK9JS42
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2YN900
b) Art des Geschäfts
|Interessewahrende Order über den Kauf von 15.000 Aktien.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,733253 EUR
|100.998,79 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,733253 EUR
|100.998,79 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.10.2025; UTC±0
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101438 27.10.2025 CET/CEST