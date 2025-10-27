Werbung ausblenden

EQS-DD: TeamViewer SE: Mark Banfield, Interessewahrende Order über den Kauf von 15.000 Aktien.

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2025 / 13:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Mark
Nachname(n):Banfield

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TeamViewer SE

b) LEI

3912000FZ0R0KEK9JS42 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2YN900

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order über den Kauf von 15.000 Aktien.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,733253 EUR100.998,79 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,733253 EUR100.998,79 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.10.2025; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

27.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet:ir.teamviewer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101438 27.10.2025 CET/CEST

TeamViewer

