EQS-News: ISX Financial EU PLC beruft den CFO der Gruppe, Ajay Treon, als geschäftsführendes Mitglied in den Vorstand

ISX Financial EU PLC beruft den CFO der Gruppe, Ajay Treon, als geschäftsführendes Mitglied in den Vorstand



27.10.2025

NICOSIA, Zypern, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc („ISXX"), ein vom EWR zugelassenes E-Geld-Institut und Bankentechnologieanbieter für Transaktionsbankgeschäfte und Echtzeit-Zahlungen in ganz Europa und Großbritannien, freut sich, die Ernennung von Ajay Treon, Group Chief Financial Officer, zum geschäftsführenden Direktor im Vorstand des Unternehmens bekannt zu geben. Die Ernennung erfolgt nach einer Nichtbeanstandung durch die Zentralbank von Zypern, die als Aufsichtsbehörde von ISXX fungiert.

Mit einer beeindruckenden 25-jährigen Karriere in der Bankenbranche, einschließlich umfangreicher Erfahrungen bei renommierten Institutionen wie der Lloyds Banking Group, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort Investment Bank und Credit Suisse, bringt Ajay Treon einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Finanzmanagement, strategische Planung und Risikominderung mit. Darüber hinaus verfügt er über wertvolle Erfahrungen im Fintech-Sektor, was sein Verständnis für die sich wandelnde Finanzlandschaft weiter vertieft. Treon ist qualifizierter Wirtschaftsprüfer, hat einen Executive MBA und verfügt über das angesehene Zertifikat in quantitativer Finanzwissenschaft.

Seit Ajay Treon im Juli 2023 die Position des Group Chief Financial Officer übernommen hat, hat ISXX eine nachhaltige Rentabilität und strenge Kostendisziplin erreicht, einschließlich einer Rekordleistung 2024 und einer anhaltenden Widerstandsfähigkeit während des gesamten Jahres 2025. Die Gruppe hat ihre Eigenmittel und ihr Nettovermögen gestärkt, robuste EBITDA-Margen beibehalten und weiterhin in Innovation, Kerntechnologie und Talente investiert, um das Wachstum zu unterstützen. Die Rahmenbedingungen für Treasury, Absicherung und Berichterstattung wurden verbessert, um den Kapitaleinsatz mit dem Wachstum in den Bereichen Open Banking (A2A), E-Geld und Acquiring-Geschäft in Einklang zu bringen.

Takis Taoushanis, Vorstandsvorsitzender von ISXX, sagte: „Die Ernennung von Ajay Treon stärkt die Finanz- und Risikoüberwachung des Vorstands in einer Zeit, in der Abwicklungsinfrastruktur, Absicherung und Kapitaldisziplin für die Ausführung von zentraler Bedeutung sind. Seine umfangreiche Erfahrung in Tier-1-Institutionen und sein Beitrag zur jüngsten Performance von ISXX machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für den Vorstand."

Ajay Treon, Group CFO und geschäftsführender Direktor von ISXX, sagte: „Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand beizutreten, und werde mich weiterhin voll und ganz dafür einsetzen, die strategischen Prioritäten des Unternehmens voranzutreiben, die Kapitalresilienz zu stärken, unsere Transaktionsbankfähigkeiten zu erweitern und eine strenge Finanzkontrolle aufrechtzuerhalten. Unser Fokus liegt weiterhin auf einem konsistenten, profitablen Wachstum durch operative Disziplin und transparente Berichterstattung, während wir unser expandierendes Produktportfolio und unsere Marktstrategie umsetzen."

Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer und CEO von ISXX, kommentierte: „Die Berufung von Ajay Treon in den Vorstand formalisiert die Finanz- und Risikodisziplin, die er in der gesamten ISXX-Gruppe etabliert hat, und unterstützt unsere Umsetzung, während wir das Transaktionsbankgeschäft und die Open-Banking-Dienstleistungen in der EU und in Großbritannien ausbauen."

Informationen zur ISX Financial EU PLC

Das Unternehmen ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) ist ein führendes Banktechnologieunternehmen im EWR, das von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen ist und in Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird.

Website: www.isx.financial

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5558726/ISX_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-beruft-den-cfo-der-gruppe-ajay-treon-als-geschaftsfuhrendes-mitglied-in-den-vorstand-302595822.html

