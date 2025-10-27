Trump: Milei siegt dank US-Unterstützung - "Eine Menge Geld verdient"

Air Force One (Reuters) -US-Präsident Donald Trump schreibt sich den überraschenden Sieg seines Amtskollegen Javier Milei bei den Zwischenwahlen in Argentinien auf seine Fahnen. "Er hat eine Menge Hilfe von uns bekommen", sagte Trump am Montag während einer Reise nach Asien an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. "Ich habe ihn unterstützt, sehr stark unterstützt." Trump lobte das Ergebnis als einen "großen Sieg" und eine "großartige Sache". Er verwies dabei auch auf die Rolle seines Finanzministers Scott Bessent, der die Finanzhilfen für Argentinien beaufsichtigt hatte.

Die US-Regierung hatte Milei vor der Wahl ein Hilfspaket im Umfang von bis zu 40 Milliarden Dollar angeboten, um dessen Position zu stärken. Geknüpft wurde es an einen Erfolg Mileis. Das Paket umfasst einen bereits unterzeichneten Währungstausch von 20 Milliarden Dollar sowie eine Kreditlinie über weitere 20 Milliarden Dollar. Finanzminister Bessent bezeichnete die Hilfe als eine "Brücke" für Mileis Wirtschaftsprojekt. "Er arbeitet gegen 100 Jahre schlechter Politik", sagte Bessent. "Dank der Unterstützung der USA wird er sie durchbrechen." Trump sagte zudem, die USA hätten mit der Wahl "eine Menge Geld verdient", da der Wert argentinischer Anleihen gestiegen sei. Man sei aber "nicht per se wegen des Geldes" engagiert.

Das Wahlergebnis gibt Milei ein Mandat, seinen radikalen Umbau der Wirtschaft trotz der weit verbreiteten Unzufriedenheit über seinen harten Sparkurs fortzusetzen. Die Ratingagentur Fitch hatte am Mittwoch erklärt, die US-Unterstützung für die argentinischen Märkte habe eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes verhindert.

Milei hat bei den Zwischenwahlen am Sonntag einen deutlichen Sieg davongetragen und damit von den Wählern ein Mandat für seinen radikalen wirtschaftlichen Umbau erhalten. In der Provinz Buenos Aires, einer traditionellen Hochburg der oppositionellen Peronisten, siegte Mileis Partei mit 41,5 Prozent knapp vor der peronistischen Koalition mit 40,8 Prozent. Der Sieg ist für Milei von großer Bedeutung, da seine Partei ihre Sitze im Abgeordnetenhaus von 37 auf 64 erhöht.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)