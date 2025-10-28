ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Eni auf 14,50 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Ausblick auf den US-HandelZollstreit-Entspannung sorgt für weitere Rekorde an den Börsengestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschubgestern, 16:52 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista