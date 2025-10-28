EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen
Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen
Düsseldorf, 28. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), hat Uwe Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November 2025 als Interims-CEO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er folgt auf Dietmar Siemssen, der sein Amt als CEO der Gerresheimer AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober 2025 niederlegt.
Uwe Röhrhoff war bereits 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt 2010 bis 2017 als CEO.
