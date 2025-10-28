EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung
28.10.2025 / 16:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen

Düsseldorf, 28. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), hat Uwe Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November 2025 als Interims-CEO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er folgt auf Dietmar Siemssen, der sein Amt als CEO der Gerresheimer AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober 2025 niederlegt.

Uwe Röhrhoff war bereits 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt 2010 bis 2017 als CEO.

_______________________

Ende der Insiderinformation

Kontakt Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert
Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Medien
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49-(0)211/61 81-00
Fax:+49-(0)211/61 81-121
E-Mail:gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet:http://www.gerresheimer.com
ISIN:DE000A0LD6E6
WKN:A0LD6E
Indizes:MDAX (Aktie)
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2219870
Ende der MitteilungEQS News-Service

2219870 28.10.2025 CET/CEST

Gerresheimer

