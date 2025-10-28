EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen



28.10.2025 / 16:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen

Düsseldorf, 28. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), hat Uwe Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November 2025 als Interims-CEO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er folgt auf Dietmar Siemssen, der sein Amt als CEO der Gerresheimer AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober 2025 niederlegt.

Uwe Röhrhoff war bereits 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt 2010 bis 2017 als CEO.

_______________________

Ende der Insiderinformation

Kontakt Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Medien

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com Jutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264

Ende der Insiderinformation

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Peter-Müller-Str. 3 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49-(0)211/61 81-00 Fax: +49-(0)211/61 81-121 E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com Internet: http://www.gerresheimer.com ISIN: DE000A0LD6E6 WKN: A0LD6E Indizes: MDAX (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2219870

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219870 28.10.2025 CET/CEST