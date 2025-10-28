EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG hebt die Prognose für den Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten im Geschäftsjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Herzogenaurach, den 28. Oktober 2025 – Auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2025 (Q3 2025) hebt die Schaeffler AG (DE000SHA0100) die Prognose für den Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten (bereinigter FCF) für das Geschäftsjahr 2025 an.

Basierend auf den vorläufigen Zahlen für das Q3 2025 stiegen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum währungsbereinigt um 1,3% (Marktkonsens per 23. Oktober 2025: -0,5%). Bei der EBIT-Marge vor Sondereffekten erzielte die Schaeffler AG demnach in Q3 2025 eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf 4,5% (pro-forma Q3 2024: 3,5%; Marktkonsens: 4,1%). Angesichts der höheren Profitabilität, eines strikten Working Capital-Managements und einer bedingt durch das Marktumfeld zurückhaltenden Investitionspolitik innerhalb der Schaeffler Gruppe verbesserte sich der bereinigte FCF in Q3 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen auf 175 Mio. Euro (pro-forma Q3 2024: -364 Mio. Euro; Marktkonsens: 110 Mio. Euro).

Angesichts der positiven Entwicklung des bereinigten FCF im bisherigen Jahresverlauf geht die Schaeffler AG nunmehr von einem bereinigten FCF für das Gesamtjahr 2025 von 0 bis 200 Mio. Euro aus (bisherige Prognose: -200 bis 0 Mio. Euro). Die weiteren Finanzkennzahlen des Ausblicks auf Konzernebene werden bestätigt: Schaeffler stellt unverändert ein deutliches währungsbereinigtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 3 bis 5% in Aussicht. In diesem Rahmen hat der Vorstand der Schaeffler AG zudem entschieden, den Zielkorridor für die EBIT-Marge vor Sondereffekten für die Division Bearings & Industrial Solutions für das Gesamtjahr 2025 von zuvor 5 bis 7% auf 6 bis 8% anzuheben.

Weitere Details zur Entwicklung des Konzerns und der einzelnen Divisionen in Q3 2025 wird die Schaeffler AG am Dienstag, den 4. November 2025, veröffentlichen.

Rechtliche Hinweise:

Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Schaeffler AG wesentlich von den hier gegebenen Zahlen abweichen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der Schaeffler AG (abrufbar unter https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/).

Kontakt:

Heiko Eber, Head of Investor Relations

Tel.: +49 9132 82 88125

E-Mail: heiko.eber@schaeffler.com

Dr. Axel Lüdeke, Head of Group Communications & Public Affairs

Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail: presse@schaeffler.com

