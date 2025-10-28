W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Opel-Testzentrum verliert Betreiber - 287 Jobs vor dem Aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis mit seiner deutschen Tochter Opel muss sich einen neuen Betreiber für sein Autotest-Zentrum bei Frankfurt suchen. Die insolvente Segula Technologies GmbH hat nach eigenen Angaben keinen neuen Investor gefunden und schließt die Test-Standorte Rodgau-Dudenhofen und Rüsselsheim.

287 Mitarbeitern werde zum Monatsende Oktober gekündigt, teilte der Opel-Dienstleister mit. Ein kleines Team soll die Anlagen noch bis zum Jahresende abwickeln. Für 82 meist langjährige Mitarbeiter am Standort Dudenhofen soll eine Transfergesellschaft gegründet werden, um ihnen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen.

Strecken für Härtetests

Der französische Ingenieurs-Dienstleister Segula hat nach der Übernahme Opels durch die Peugeot-Mutter PSA größere Teile der Entwicklungsabteilung wie auch der Fahrzeugtests geführt. Die Kapazitäten wurden auch anderen Herstellern angeboten, auch nach der Übernahme wurde investiert. Das 1966 eröffnete Testzentrum gehört zu den größten in Europa und bietet unter anderem Rüttelstrecken, Steilwandkurven und Schleuderfelder.

Die Testgesellschaft Segula Technologies hatte im Juli Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Davon nicht betroffen sind die deutsche Segula-Holding sowie die Töchter zur Arbeitnehmerüberlassung und für Ingenieursdienstleistungen. Das Gelände des Testzentrums gehört weiterhin Opel. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht zur Zukunft des Geländes./ceb/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Stellantis

Das könnte dich auch interessieren

Erholungskurs
Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter aufgestern, 08:41 Uhr · dpa-AFX
Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf
Sportwagenbauer in der Krise
Porsche macht fast eine Milliarde Euro Quartalsverlust24. Okt. · Reuters
Porsche macht fast eine Milliarde Euro Quartalsverlust
Aussage von Aufsichtsratschefin
"Musk könnte bei Ablehnung des Gehaltspakets Tesla verlassen"gestern, 15:05 Uhr · Reuters
"Musk könnte bei Ablehnung des Gehaltspakets Tesla verlassen"
Wichtige Woche
Dax im Bann von Geopolitik, Berichtssaison und Notenbankengestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Dax im Bann von Geopolitik, Berichtssaison und Notenbanken
Neuzulassungen
EU-Pkw-Markt mit deutlichem Plus im Septemberheute, 06:05 Uhr · dpa-AFX
EU-Pkw-Markt mit deutlichem Plus im September
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden