Sparquote in Deutschland auf 10,3 Prozent gesunken

Berlin (Reuters) - Die deutschen Haushalte legen etwas weniger Geld auf die hohe Kante.

Im ersten Halbjahr sparten sie im Schnitt 10,3 Prozent ihres Einkommens, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor lag die um saisonale Schwankungen bereinigte Sparquote noch bei 11,1 Prozent. Der aktuelle Wert entspreche "in etwa dem durchschnittlichen Niveau der Jahre seit 2000". 2020 und 2021 wurden dabei ausgeklammert: In diesen beiden durch die Corona-Pandemie geprägten Jahren lag die Sparquote mit 15,1 Prozent wesentlich höher, weil Geldausgaben für Reisen, Restaurantbesuche und Co. eingeschränkt waren.

"Eine Sparquote von 10,3 Prozent bedeutet, dass die privaten Haushalte je 100 Euro verfügbarem Einkommen im Durchschnitt 10,30 Euro sparten", erklärten die Statistiker anlässlich des am 30. Oktober anstehenden Weltspartages. Monatlich entspricht dies einem Betrag von knapp 270 Euro je Einwohner. Dieser Durchschnittswert lasse aber keine Rückschlüsse auf einzelne Haushalte zu: "Abhängig von Einkommenshöhe, Lebenslage und Sparneigung gibt es sehr deutliche Unterschiede", betonte das Bundesamt. Insgesamt belief sich das Sparvolumen im ersten Halbjahr 2025 nach Abzug von Abschreibungen auf 134,6 Milliarden Euro.

Für internationale Vergleiche wird üblicherweise die Sparquote vor Abzug von Abschreibungen beispielsweise auf Wohneigentum privater Haushalte herangezogen, die sogenannte Bruttosparquote. Diese lag für Deutschland im vergangenen Jahr bei 20,0 Prozent – "ein im internationalen Vergleich hoher Wert", wie die Statistiker betonten. So betrug die Bruttosparquote der privaten Haushalte in der Europäischen Union lediglich 14,6 Prozent. Der Statistikbehörde Eurostat zufolge sparten die privaten Haushalte in Frankreich brutto 17,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, in Österreich 17,3 Prozent, in den Niederlanden 16,8 Prozent und in Italien 11,9 Prozent.

Einen deutlich höheren Wert als Deutschland wies die Schweiz mit 26,1 Prozent aus, die nicht zur EU gehört. In den USA lag die Bruttosparquote der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge bei 10,8 Prozent "und damit wie schon seit vielen Jahren deutlich unter dem Niveau der meisten europäischen Länder", so die Statistiker.

