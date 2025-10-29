AKTIE IM FOKUS: UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Ein sehr starkes Zahlenwerk der UBS hat am Mittwoch die Aktie der Schweizer Bank beflügelt. Das Papier sprang kurz nach dem Börsenstart um 2,8 Prozent auf 31,78 Franken hoch und war damit einer der Favoriten im SMI . Die Großbank übertraf mit ihren Zahlen die Schätzungen der Analysten deutlich.
"Durch die Bank starke Zahlen", hieß es etwa von JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein, der zudem die Integration der Credit Suisse lobte. Die Schweizer hätten aus allen Zylindern gefeuert, schrieb auch Analyst Joseph Dickerson von Jefferies und nannte die Geschäftsentwicklung "herausragend"./ck/mis
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Abwarten - FTSE 100 und Ibex 35 auf Rekordhochgestern, 18:50 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschub27. Okt. · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista