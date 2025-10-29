ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 32 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Lauf habe höhere Margenziele ermöglicht, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Resume des Quartalsberichts. Er hob seine Prognosen auch für 2026 an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
