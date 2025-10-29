EQS-News: Wyden integriert Laser Digital in sein globales Liquiditätsnetzwerk und stärkt Handel mit digitalen Vermögenswerten für institutionelle Kunden

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Wyden integriert Laser Digital in sein globales Liquiditätsnetzwerk und stärkt Handel mit digitalen Vermögenswerten für institutionelle Kunden



29.10.2025

Kunden von Wyden profitieren von der institutionellen Reife und hohen Liquidität von Laser Digital sowie marktführenden Kreditrisiko-Lösungen im Handel mit digitalen Vermögenswerten

Die Integration folgt auf die jüngste Ankündigung von Laser Digital, als erstes VARA-lizenziertes Unternehmen den Handel mit Krypto-Derivaten im Rahmen des Pilotprogramms anbieten zu dürfen

Zürich, Schweiz / Dubai, VAE – 29. Oktober 2025:

Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, gibt die Integration von Laser Digital in sein leistungsstarkes Liquiditätsnetzwerk bekannt. Mit diesem Schritt stärkt Wyden sein Angebot für regionale und globale Finanzinstitute, indem es deren Zugang zu regulierter Liquidität für den Handel mit digitalen Assets gemäß Best Execution erweitert.

Laser Digital wurde von der Nomura Gruppe gegründet und ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich digitaler Vermögenswerte mit den Geschäftsfeldern Trading, Asset Management, Solutions und Early-Stage Investing.

Im Rahmen der Integration deckt die modulare Infrastruktur von Wyden den gesamten Handelszyklus ab. Damit erhalten Banken, Broker und OTC-Desks umfassende Handelsmöglichkeiten für digitale Vermögenswerte. Gleichzeitig sorgt die institutionelle Liquidität von Laser Digital für verlässliche Preisfindung und Ausführung von Kundenaufträgen, die über das Smart Order Routing von Wyden in Echtzeit verarbeitet werden.

Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden: „Die Integration von Laser Digital unterstreicht den Anspruch von Wyden, Finanzinstituten einen weitreichenden Zugang zu regulierter Liquidität zu ermöglichen. Angesichts zunehmender Regulierung bieten wir Banken und Brokern eine hochleistungsfähige Handelsinfrastruktur, mit der sie ihre Kunden optimal bedienen können. Dies geht Hand in Hand mit der wachsenden institutionellen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weltweit.“

Jez Mohideen, Mitgründer und CEO von Laser Digital, ergänzt: „Laser Digital setzt sich dafür ein, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten für institutionelle Kunden zu vereinfachen. Die Integration mit Wyden zeigt, wie sich mit anerkannten Partnern wie Wyden die Brücke zwischen traditionellem und digitalem Finanzwesen schlagen lässt. Durch die Kombination der fortschrittlichen Wyden-Handelstechnologie mit der regulierten Liquidität und den Kreditrisiko-Lösungen von Laser Digital ermöglichen wir Finanzinstituten weltweit einen sicheren und effizienten Zugang zu digitalen Vermögenswerten.“

Anfang dieses Jahres erhielt Laser Digital als erstes reguliertes Unternehmen in den VAE eine eingeschränkte Lizenz für den Handel mit OTC-Derivaten auf virtuelle Vermögenswerte im Rahmen des Pilotprogramms der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai.

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.wyden.io/

Über Laser Digital

Laser Digital ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich digitaler Vermögenswerte mit den Geschäftsfeldern Trading, Asset Management, Solutions und Early-Stage Investing. Nomura hat Laser Digital gegründet, um seinen Kunden neue Mehrwerte im Bereich digitaler Assets zu bieten und die Brücke zwischen traditionellen und Krypto-Märkten zu schlagen. Laser Digital zeichnet sich durch institutionelle Standards und striktes Risikomanagement aus. Weitere Informationen:

www.laserdigital.com

Legal Disclaimer

This is a marketing communication intended for professional investors in eligible jurisdictions only. It does not constitute investment advice or a recommendation. Past performance is not a reliable indicator of future results. Forecasts are not reliable indicators of future performance. Capital is at risk. Please consult the relevant offering documentation before making any investment decisions.

For full disclosure:

https://laserdigital.com/marketing-disclaimer/

