EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Dr. Björn Söder, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.11.2025 / 10:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Björn
Nachname(n):Söder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
63,975 EUR127.950,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
63,9750 EUR127.950,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Internet:www.redcare-pharmacy.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101846 17.11.2025 CET/CEST

