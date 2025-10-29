Mercedes führt den Dax an, SoFi & Visa: Zahlen im Fokus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Mercedes – Q3 mit klaren Belastungen

China bleibt ein Problemfeld, während höherpreisige Modelle die Marge stabilisieren. Restrukturierungen und Rückstellungen beeinflussen das Ergebnis – doch wie nachhaltig ist das Kostensenkungsprogramm?

SoFi Technology – starkes Wachstum in allen Segmenten

Rekordquartal bei Umsatz, EBITDA und Mitgliedern. Neue Produktinitiativen treiben das Kundenwachstum weiter – aber was bedeutet das für 2025?

Visa – bewährte Stabilität mit Wachstumsschwerpunkten

Solides Umsatzplus und steigende Transaktionszahlen. Visa baut das Netzwerk aus und verstärkt datengetriebene Services. Kontinuität oder neue Dynamik?