W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Vor dem Zinsentscheid

Mercedes führt den Dax an, SoFi & Visa: Zahlen im Fokus

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Traton, BASF, Deutsche Bank, Mercedes, Royal Caribbean, UPS, UnitedHealth Group, SoFi Technology, Enphase, Bloom Energy, Visa.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Mercedes – Q3 mit klaren Belastungen

China bleibt ein Problemfeld, während höherpreisige Modelle die Marge stabilisieren. Restrukturierungen und Rückstellungen beeinflussen das Ergebnis – doch wie nachhaltig ist das Kostensenkungsprogramm?

 SoFi Technology – starkes Wachstum in allen Segmenten

Rekordquartal bei Umsatz, EBITDA und Mitgliedern. Neue Produktinitiativen treiben das Kundenwachstum weiter – aber was bedeutet das für 2025? 

Visa – bewährte Stabilität mit Wachstumsschwerpunkten

Solides Umsatzplus und steigende Transaktionszahlen. Visa baut das Netzwerk aus und verstärkt datengetriebene Services. Kontinuität oder neue Dynamik?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
BASF
Mercedes-Benz
Deutsche Bank
UnitedHealth
SoFi Technologies
Bloom Energy
Visa
UPS
TRATON
Enphase Energy

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 27.10.2025
Aktienmarkt beendet Handel leicht im Plus – Goldpreis fällt27. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Aktienanalyse 28.10.2025
PayPal & ChatGPT: Enttäuschung oder strategischer Wendepunkt?gestern, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden