Mercedes führt den Dax an, SoFi & Visa: Zahlen im Fokus
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Traton, BASF, Deutsche Bank, Mercedes, Royal Caribbean, UPS, UnitedHealth Group, SoFi Technology, Enphase, Bloom Energy, Visa.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Mercedes – Q3 mit klaren Belastungen
China bleibt ein Problemfeld, während höherpreisige Modelle die Marge stabilisieren. Restrukturierungen und Rückstellungen beeinflussen das Ergebnis – doch wie nachhaltig ist das Kostensenkungsprogramm?
SoFi Technology – starkes Wachstum in allen Segmenten
Rekordquartal bei Umsatz, EBITDA und Mitgliedern. Neue Produktinitiativen treiben das Kundenwachstum weiter – aber was bedeutet das für 2025?
Visa – bewährte Stabilität mit Wachstumsschwerpunkten
Solides Umsatzplus und steigende Transaktionszahlen. Visa baut das Netzwerk aus und verstärkt datengetriebene Services. Kontinuität oder neue Dynamik?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–