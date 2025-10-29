W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH

29.10.2025 / 11:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE

     Unternehmen:               ORBIS SE
     ISIN:                      DE0005228779

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2025
     Kursziel:                  9,10 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     05.05.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Thorsten Renner

Solide operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2025

Die ORBIS SE schloss das erste Halbjahr 2025 trotz eines schwierigen
wirtschaftlichen Umfelds mit soliden Kennzahlen ab. Die stärkere
Konzentration auf internationale Märkte trägt zunehmend Früchte. Während die
Erlöse im Inland zurückgingen, verzeichnete die Gesellschaft im Ausland ein
gut 20-prozentiges Umsatzplus. Trotzdem entfallen noch gut zwei Drittel der
Erlöse auf Deutschland. Auf Ebene des EBIT steuert das Ausland dagegen knapp
zwei Drittel des Ergebnisses bei. Dementsprechend soll das dortige Angebot
auch in Zukunft ausgeweitet werden.

Bestimmendes Thema wird auch in den kommenden Jahren die Digitalisierung
bleiben. Erfreulicherweise hat sich ORBIS in diesem Bereich bereits
frühzeitig hervorragend positioniert. Die wirtschaftliche Krisensituation in
Deutschland und Europa könnte sich jedoch bedingt durch kundenseitige
Projektverschiebungen oder Verzögerungen auch negativ auf ORBIS auswirken.
Allerdings erachten wir dies allenfalls als ein temporäres Problem,
mittelfristig müssen die Unternehmen entsprechende Investitionen tätigen, um
im Bereich Digitalisierung nicht den Anschluss zu verlieren. Angesichts der
wirtschaftlichen Entwicklung sehen wir im zweiten Halbjahr 2025 Belastungen
auf die Gesellschaft zukommen.

Eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum in der Zukunft ist auch
die ausreichende Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Durch den harten
Wettbewerb um qualifizierte Köpfe fallen hier entsprechende Kosten an. Vor
diesem Hintergrund und angesichts umfangreich vorhandener liquider Mittel
bieten sich auch zukünftig weitere Akquisitionen an, um zusätzliches
Personal zu gewinnen. Die zur Jahresmitte ausgewiesene Netto-Cash-Position
sowie die eigenen Anteilsscheine machen aktuell einen Wert von 1,41 Euro je
im Umlauf befindlicher Aktie aus. Damit decken sie bereits knapp 22 Prozent
der derzeitigen Marktkapitalisierung ab.

Nach unserem letzten Research vom 29. April 2025 hat die ORBIS-Aktie
zunächst um rund 25 Prozent zugelegt, pendelt derzeit aber wieder um die
Marke von 6 Euro. Befeuert durch den Digitalisierungstrend sehen wir für die
Gesellschaft in den kommenden Jahren weiterhin hervorragende
Wachstumschancen. Das aktuelle Kursniveau bietet unseres Erachtens gute
Einstiegschancen. Daher empfehlen wir bei einem auf 9,10 Euro angepassten
Kursziel nach wie vor, den Anteilsschein zu "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=08f30c8a3ac641ad6db27556ec6a32ed
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: www.gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 26
Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44

Büro Münster:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21
Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=0a00e74c-b4b3-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2220482 29.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Orbis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden