W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Quartalszahlen der US-Techkonzerne

Meta-Aktie verliert nach Zahlen deutlich, Alphabet überrascht positiv

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Artikel teilen:
Quelle: askarim / Shutterstock.com

Nachbörslich haben heute die Techunternehmen Alphabet, Meta und Microsoft ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Die US-Konzerne konnten mit ihren Zahlen die Umsatzerwartungen der Analysten allesamt schlagen. 

Allerdings fiel beim Umsatz der Abstand zu den Analysten-Erwartungen gering aus. Die drei Konzerne übertrafen die gemittelten Prognosen der Analysten um knapp zweieinhalb bis gut dreieinhalb Prozent (siehe Tabelle unten)

Umsatzzahlen drittes Quartal 2025

Alphabet Meta Microsoft
Umsatzerwartung (in Milliarden Dollar) 100,149,475,4
Umsatz tatsächlich (in Milliarden Dollar)102,351,277,7
Abweichung (in Prozent)+2,3+3,6+3,0

Größer waren die Unterschiede zwischen Analysten-Erwartungen und den tatsächlichen Gewinnen der drei Mega-Konzerne. Während Alphabet die Konsens-Erwartungen mit einem Ergebnis je Aktie von 2,87 Dollar um ein Viertel übertreffen konnte, blieb Facebook-Mutter Meta mit gut sechs Dollar je Aktie um rund ein Zehntel unter den Prognosen (Tabelle unten). 

Gewinnzahlen drittes Quartal 2025

Alphabet Meta Microsoft
Netto-Gewinnerwartung (in Dollar je Aktie) 2,266,713,66
Netto-Gewinn tatsächlich (in Dollar je Aktie)2,876,033,72
Abweichung (in Prozent)+27,0–10,1+1,6

Der Aktienkurs von Meta reagierte mit klaren Verlusten auf die Veröffentlichung der Zahlen. Im frühen nachbörslichen Handel in den USA notierte die Aktie neun Prozent unter ihrem Schlusskurs bei 683 Dollar.

Die Aktie von Alphabet hingegen gewann rund fünf Prozent hinzu. Die Anteile von Microsoft notierten moderat höher. 

W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei der Meta Platforms (ehem. Facebook)-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (UJ8358) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 5,94 (Stand: 29.10.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 627,05 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen bei der Meta Platforms (ehem. Facebook)-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (UJ9M8Y) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 3,96 (Stand: 29.10.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 941,01 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.

Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol auf der folgenden Seite. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Alphabet A
Meta
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Paypal übertrifft Erwartungen und zahlt erstmals Dividendegestern, 13:16 Uhr · onvista
Paypal übertrifft Erwartungen und zahlt erstmals Dividende
Sparprogramm kostet
Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruchheute, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruch
Dax Tagesrückblick 27.10.2025
Aktienmarkt beendet Handel leicht im Plus – Goldpreis fällt27. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupheute, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden