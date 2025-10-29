Meta-Aktie verliert nach Zahlen deutlich, Alphabet überrascht positiv

Nachbörslich haben heute die Techunternehmen Alphabet, Meta und Microsoft ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Die US-Konzerne konnten mit ihren Zahlen die Umsatzerwartungen der Analysten allesamt schlagen.

Allerdings fiel beim Umsatz der Abstand zu den Analysten-Erwartungen gering aus. Die drei Konzerne übertrafen die gemittelten Prognosen der Analysten um knapp zweieinhalb bis gut dreieinhalb Prozent (siehe Tabelle unten)

Umsatzzahlen drittes Quartal 2025

Alphabet Meta Microsoft Umsatzerwartung (in Milliarden Dollar) 100,1 49,4 75,4 Umsatz tatsächlich (in Milliarden Dollar) 102,3 51,2 77,7 Abweichung (in Prozent) +2,3 +3,6 +3,0

Größer waren die Unterschiede zwischen Analysten-Erwartungen und den tatsächlichen Gewinnen der drei Mega-Konzerne. Während Alphabet die Konsens-Erwartungen mit einem Ergebnis je Aktie von 2,87 Dollar um ein Viertel übertreffen konnte, blieb Facebook-Mutter Meta mit gut sechs Dollar je Aktie um rund ein Zehntel unter den Prognosen (Tabelle unten).

Gewinnzahlen drittes Quartal 2025

Alphabet Meta Microsoft Netto-Gewinnerwartung (in Dollar je Aktie) 2,26 6,71 3,66 Netto-Gewinn tatsächlich (in Dollar je Aktie) 2,87 6,03 3,72 Abweichung (in Prozent) +27,0 –10,1 +1,6

Der Aktienkurs von Meta reagierte mit klaren Verlusten auf die Veröffentlichung der Zahlen. Im frühen nachbörslichen Handel in den USA notierte die Aktie neun Prozent unter ihrem Schlusskurs bei 683 Dollar.

Die Aktie von Alphabet hingegen gewann rund fünf Prozent hinzu. Die Anteile von Microsoft notierten moderat höher.