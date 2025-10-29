Zinsentscheid
US-Notenbank senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: MDart10/Shutterstock.com
Die US-Notenbank hat soeben erwartungsgemäß den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Dieser Zinsschritt war im Vorfeld so erwartet worden. Die direkte Marktreaktion im Dollar und bei den Indizes hält sich bislang in Grenzen - es gibt aktuell kaum größere Ausschläge.
Quelle: Tradingeconomics
Entscheidend wird daher werden, was Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr im Hinblick auf die weiteren geldpolitischen Schritte sagen wird. Powell könnte signalisieren, dass eine weitere Senkung im Dezember weniger wahrscheinlich ist, wenn sich die Wirtschaftsdaten stabilisieren, wodurch die Zentralbank zwischen den Markterwartungen und ihrer eigenen datengestützten Strategie sorgfältig abwägen muss.
