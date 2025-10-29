US-Notenbank senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Die US-Notenbank hat soeben erwartungsgemäß den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Dieser Zinsschritt war im Vorfeld so erwartet worden. Die direkte Marktreaktion im Dollar und bei den Indizes hält sich bislang in Grenzen - es gibt aktuell kaum größere Ausschläge.

Quelle: Tradingeconomics

Entscheidend wird daher werden, was Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr im Hinblick auf die weiteren geldpolitischen Schritte sagen wird. Powell könnte signalisieren, dass eine weitere Senkung im Dezember weniger wahrscheinlich ist, wenn sich die Wirtschaftsdaten stabilisieren, wodurch die Zentralbank zwischen den Markt­erwartungen und ihrer eigenen datengestützten Strategie sorgfältig abwägen muss.