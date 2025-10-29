W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Zinsentscheid

US-Notenbank senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: MDart10/Shutterstock.com

Die US-Notenbank hat soeben erwartungsgemäß den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Dieser Zinsschritt war im Vorfeld so erwartet worden. Die direkte Marktreaktion im Dollar und bei den Indizes hält sich bislang in Grenzen - es gibt aktuell kaum größere Ausschläge.

fed
Quelle: Tradingeconomics

Entscheidend wird daher werden, was Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr im Hinblick auf die weiteren geldpolitischen Schritte sagen wird. Powell könnte signalisieren, dass eine weitere Senkung im Dezember weniger wahrscheinlich ist, wenn sich die Wirtschaftsdaten stabilisieren, wodurch die Zentralbank zwischen den Markt­erwartungen und ihrer eigenen datengestützten Strategie sorgfältig abwägen muss.

Pressekonferenz live
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

China, Zinsentscheide & Earnings? - Charttechnik mit Rüdiger Born
g​n​u​b​r​e​W
heute, 17:30 Uhr · BNP Paribas S.A.
China, Zinsentscheide & Earnings? - Charttechnik mit Rüdiger Born
Dax Vorbörse 28.10.2025
Mauer Start - Quartalszahlen können nicht überzeugengestern, 08:30 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Vorbörse 29.10.2025
Wenig Bewegung im Dax zum Handelsstart - Rekorde an der Wall Streetheute, 08:08 Uhr · onvista
Wenig Bewegung im Dax zum Handelsstart - Rekorde an der Wall Street
Dax Tagesrückblick 27.10.2025
Aktienmarkt beendet Handel leicht im Plus – Goldpreis fällt27. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupheute, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden