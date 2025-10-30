W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Euro späteren US-Handel kaum bewegt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späteren US-Handel kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1567 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1550 (Mittwoch: 1,1636) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8658 (0,8594) Euro.

Die Aussagen von Powell vom Vortag stützten den Dollar. Der US-Notenbankchef dämpfte die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr . "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte er gesagt. Analysten sind bisher hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell sagte zudem, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die nächste Zinsentscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben habe./ck/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positionheute, 16:07 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden